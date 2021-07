Le répertoire ultime de l’ameublement dans les keynotes virtuelles d’Apple

Derrière chaque grande keynote virtuelle d’Apple se cache une collection tout aussi impressionnante de meubles modernes et d’objets de bon goût des meilleurs designers du monde entier. En parcourant les six événements Apple uniquement en ligne, j’ai répertorié plus de 100 chaises, canapés, tables, lampes, livres et accessoires qui remplissent les décors.

À partir de la WWDC 2020, les événements Apple sont devenus virtuels en réponse à la pandémie. Les productions cinématographiques qui ont suivi ont présenté des vues panoramiques sur Apple Park, des arrière-plans intérieurs impeccablement détaillés et une maison simulée entière mise en scène avec des vues en coupe.

Bien que souvent affichées à l’écran pendant quelques secondes, les salles conçues par Apple pour chaque événement sont époustouflantes par leur profondeur et leur variété de décors. Chaque espace a clairement été organisé par une équipe d’experts de designers et de créateurs de goûts qui apprécient l’art de raconter des histoires et ont à leur disposition une grande connaissance des produits.

Ces ensembles ne sont pas achetés dans un catalogue. Dans chaque pièce, il est difficile de trouver plus de deux pièces du même fabricant, voire du même pays. Dans certains cas, les ensembles contiennent des articles vintage, des pièces abandonnées et des versions inhabituelles ou personnalisées de produits standard. Le résultat est une différence que vous pouvez ressentir autant que voir. Le soin est ce qui rend ces espaces fictifs mémorables. C’est peut-être pour cette raison que j’ai reçu plus de demandes de lecteurs pour cet article que pour tout autre article depuis le catalogage du mobilier moderne des salles de conférence Apple Store.

Vous trouverez ci-dessous des cadres annotés des six événements Apple virtuels à ce jour et des liens vers de nombreux produits qui y sont présentés. Certains éléments clés que je n’ai pas pu identifier. Dans la mesure du possible, j’ai suggéré d’autres produits qui correspondent étroitement. Si vous souhaitez partager des corrections ou des ajouts à ce répertoire, veuillez m’envoyer un e-mail ou m’écrire sur Twitter.





De nombreux livres sélectionnés par Apple dans les images vidéo ci-dessus sont publiés par Taschen.

BoConcept Fargo Sofa (Close Match) Treku Aura Credenza Tom Dixon Fan Table Vitsœ 621 Table Martin Brattrud Gleneagles Chair 840-01 ERG International Raven Stool (Close Match) Console Dang 2 portes/2 tiroirs Isamu Noguchi Akari 10A Lampadaire Blu Dot Toro Lounge Chair Muuto Around Coffee Table Afroart Studio Juana Housse de coussin Rose/Bleu Louis Poulsen AJ Lampadaire Gärsnäs Bleck Sofa Finn Juhl Modèle 23-22 Teak Credenza GlucksteinHome Norway II Chaise d’appoint Normann Copenhagen Rope Sofa Chaise Lounge (Close Match) Santa & Cole Trípode Lampadaire



Maruni Hiroshima Fauteuil Maruni Table 200 (Close Match) Enzo Occasional Chair Adesso Eden Lampadaire Design Within Reach Edge Coffee Table (Close Match) Cassina Mex Cube Sofa (Close Match) Oluce Atollo Lampe en verre Arthur Umanoff Chaise en cuir noyer et acier Adesso Hamilton Lampadaire Jan Kurtz Flaminia Highback Chair Kelly Wearstler Coquette Table Lamp Target Circo Kids Table and Chair Collection Zella Lampadaire Enzo Occasional Chair Adesso Jeffrey Table Lamp (Close Match) Saba Italia New York Armchair Normann Copenhagen Hyg Chair (Close Match) IKEA FINNVARD Tréteau avec étagère Urban Outfitters Sabine Etched Ceramic Carafe Ethnicraft Oak Shadow Meuble TV Blu Dot Hot Mesh Chair Birch Lane Chaise Adirondack en bois massif Imane Poppin Blush QT Privacy Lounge Chair Coalesse Last Minute Tabouret Ketall Roll Club Chair

