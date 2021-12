Le report de Liverpool contre Leeds exclut Andy Robertson d’un affrontement crucial avec Chelsea, avec un coup dur de la suspension de l’arrière gauche pour Jurgen Klopp avant le décideur potentiel du titre de Premier League

L’affrontement reporté du Boxing Day entre Liverpool et Leeds signifie qu’Andy Robertson manquera désormais le voyage crucial des Reds à Chelsea début janvier.

Robertson s’est vu imposer une suspension de trois matchs pour avoir écopé d’un carton rouge consécutif pour un défi tardif contre Emerson Royal lors du match nul 2-2 avec les Spurs le week-end dernier.

.

Robertson est maintenant hors du match de Chelsea

L’Écossais a déjà servi l’un de ces matchs en marge alors qu’il regardait son équipe battre Leicester depuis les tribunes de la Coupe Carabao jeudi soir.

Le match à domicile des Reds contre Leeds était censé être le deuxième match qu’il a raté, le déplacement du club à Leicester le 28 décembre étant son dernier match.

Cependant, le report de l’affrontement ce week-end en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le camp de Leeds signifie qu’il manquera désormais le voyage crucial à Stamford Bridge le 2 janvier.

Ce sera un coup dur pour Jurgen Klopp et pourrait avoir de grandes ramifications dans la course au titre.

GETTY

Tsimikas a été un remplaçant pratique pour Robertson, mais Chelsea sera un énorme test pour le Grec

Comme en témoigne son affichage électrique aux Spurs avant son expulsion – marquant un et aidant l’autre des deux buts de son équipe – Robertson est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool et il aurait été crucial pour eux alors qu’ils cherchaient à obtenir un résultat à leurs rivaux au titre.

Chelsea a subi un coup dur ces dernières semaines, mais ils sont toujours dans le mix pour la couronne de Premier League, à six points des favoris du titre Man City et trois de Liverpool.

Kostas Tsimikas, qui a rejoint pour 11 millions de livres sterling en août 2020, devrait être recruté par Robertson pour le choc contre Chelsea.

Le Grec a été impressionnant en remplaçant l’Écossais cette campagne, mais le voyage à Londres sera sans aucun doute sa mission la plus difficile de sa carrière en Premier League jusqu’à présent.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.