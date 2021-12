Le report de Tottenham Hotspur contre Leicester City confirmé

Alors qu’une nouvelle variante de Covid se propage à travers le Royaume-Uni, un autre match de football a été annulé avec la confirmation par tweet de la BBC Football du report de Leicester City contre Tottenham Hotspur. La nouvelle est tombée après que le manager de Brentford, Thomas Frank, a déclaré que tous les matches de Premier League ce week-end devraient être annulés pour permettre aux équipes de briser la chaîne des infections.

Leicester contre le report de Tottenham Hotspur alors que les cas de Covid augmentent

Rejet précédent annulé

Brendan Rodgers avait déclaré mercredi 15 décembre sa déception que le match de ses équipes contre Tottenham ne soit pas annulé malgré l’absence de neuf joueurs de l’équipe première à Leicester. Cependant, cette décision a maintenant été annulée, le match ayant été annulé avant 12h30 le 16 décembre à la suite de nouveaux cas positifs du côté des East Midlands.

Troisième match consécutif reporté impliquant des Spurs

Après les reports des matches de Ligue Europa contre Rennes et de Premier League contre Brighton et Hove Albion, il s’agit désormais du troisième match consécutif annulé en raison de Covid impliquant le club du nord de Londres. Ce troisième match s’ajoute au match déjà annulé des Spurs contre Burnley qui a été reporté en raison du mauvais temps et signifie qu’ils sont confrontés à un lourd arriéré de matchs à éliminer une fois que les cas de Covid balayant le sport et le monde sont ramenés sous contrôle.

L’arriéré de jeu pourrait s’avérer difficile à trier

La Coupe du monde 2022 au Qatar devant avoir lieu pendant l’hiver britannique, les reports de la Premier League pourraient s’avérer difficiles à reprogrammer avec des délais déjà serrés pour tout intégrer avant que cette dernière vague de pandémie ne s’installe.

L’essentiel en ce moment est la sécurité et la santé des joueurs ainsi que de leurs familles et du public, car le programme de vaccination de rappel est accéléré pour essayer de garantir que la vie puisse continuer aussi normalement que possible dans les mois à venir, mais cela ne le fera pas. être le dernier des jeux à tomber sous le coup de Covid et l’arriéré devra être géré judicieusement pour protéger la santé des joueurs.

