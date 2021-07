Josh Duggar a beaucoup fait les manchettes ces dernières semaines et il est peu probable que cela ralentisse. L’ancien 19 Kids and Counting Star fait face à des accusations de réception et de possession de pornographie juvénile et devait être jugé ce mois-ci. Cependant, après que ses avocats aient demandé un report de l’affaire, la star a été payée sous caution, mais pourrait encore faire face à une lourde peine de prison.