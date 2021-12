Le reporté Joventut-Madrid se jouera le 4 janvier

27/12/2021 à 17:57 CET

La Ligue Endesa a annoncé le calendrier des matchs reportés en raison de cas de covid19 et qui ont affecté trois matchs de Joventut.

Le match prévu des verts et noirs contre Madrid correspondant à la 15e journée et qui n’a pu être disputé en raison des multiples cas de virus dans l’équipe madrilène, se jouera enfin, s’il n’y a plus de revers, le mardi 4 janvier à 21h30

Joventut, qui avait également reporté le match de la 11e journée où ils devaient se rendre à la rivière Breogán, Il sera finalement joué ce jeudi 30 décembre à 20h30. au lieu de 21h30 comme prévu initialement.

Changement de date

Pour sa part, le duel reporté de la 16e journée auquel URBAS Fuenlabrada a dû faire face, a changé la date. Il était prévu le lundi 3 janvier à 19 heures. Il est avancé au dimanche 2 janvier à 20h30.

L’Unicaja-Casademont Saragosse, de la 16e journée de la Ligue Endesa, et qui était prévu le lundi 3 janvier, est également en avance sur le Dimanche 2 janvier à 20h30