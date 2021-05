Le représentant Adam Kinzinger blâme le chef de la minorité McCarthy pour les mensonges du 6 janvier ⋆ .

Il n’est pas du tout surprenant pour un parti politique qui a perdu le contrôle de deux branches du gouvernement lors d’une élection de faire face à une période de réflexion et de repli après sa défaite.

Ce qui se passe maintenant dans le Parti républicain, cependant, va bien au-delà de la déroute post-électorale typique de l’introspection et du doigt et ne peut être caractérisé que comme une bataille sans précédent pour l’âme du GOP.

D’un côté du conflit intestin se trouvent les loyalistes de Trump comprenant une combinaison de vrais croyants extrémistes de droite – qui croient sérieusement aux mensonges toxiques propagés par l’ex-président et distribués à travers l’écosystème médiatique conservateur pervers coopératif – et ceux lâches. des membres du parti avec peu de convictions politiques mais une peur extraordinaire de faire face aux principaux défis des acolytes de Trump lors des prochaines élections.

De l’autre côté de la lutte pour définir le Parti républicain moderne se trouvent les républicains traditionnels de l’establishment qui sont plus soucieux de maintenir une aura de rationalité et de respectabilité car ils soutiennent des politiques qui profitent à peu d’autres en plus de leurs riches donateurs corporatifs, mais dont les actions sont davantage définies par l’intérêt personnel rationnel que par les illusions dérivées de la théorie du complot.

Il est assez facile de déterminer à quelle faction appartient un membre républicain du Congrès en examinant comment ils ont voté sur la certification de la 202e élection présidentielle et sur la création d’une commission chargée d’enquêter sur les circonstances et les causes de l’insurrection du 6 janvier au Capitole. .

Le représentant Adam Kinzinger (R-IL) est l’un des rares républicains à avoir non seulement voté pour la certification et une commission indépendante chargée d’examiner l’invasion du Congrès inspirée par Trump, mais a également voté pour destituer l’ancien président après cette émeute séditieuse.

Le membre du Congrès Kinzinger a poursuivi son assaut contre les républicains toujours sous l’emprise de Donald Trump ce matin lors d’une apparition sur Fox News dimanche où il a attaqué le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA) – l’un des dirigeants du GOP plus préoccupé par l’opportunisme politique que l’authenticité de la réalité qu’il choisit de croire – pour avoir refusé de dire la vérité sur l’insurrection menée par des foules de MAGAts en colère.

Kinzinger pense qu’à moins que le GOP ne participe pleinement à l’enquête sur les événements du 6 janvier, ils feront face à l’oubli politique et à une défaite massive lors des prochaines élections alors que les gens verront à travers leurs mensonges défiant la réalité sur la responsabilité de l’invasion violente et destructrice. de son lieu de travail.

. @ RepKinzinger (R-IL) sur Fox News: «Le peuple américain mérite la vérité, et jusqu’à présent, mon parti a dit des choses comme si c’était des câlins et des bisous, c’était antifa et BLM – c’était tout sauf ce que c’était, qui était une insurrection inspirée de Trump sur le Capitole… »pic.twitter.com/bcQ7DE6c1B – Le recomptage (@therecount) 23 mai 2021

Le membre du Congrès Kinzinger passe à travers la conjecture ridicule avancée par ceux de ses collègues avec le moins de respect pour l’intelligence de leurs électeurs qui continuent d’exhorter les gens à rejeter les preuves de leurs yeux et oreilles, et il attribue correctement la responsabilité de la violence. à l’ancien président.

Kinzinger a légèrement tempéré son ton en discutant de l’opposition du chef de la minorité McCarthy à la formation d’un groupe bipartite pour sonder l’insurrection, mais a tout de même accusé le chef du Congrès du GOP de Californie d’éviter la divulgation de la vérité sur ce qui s’est passé le 6 janvier.

Une dernière morsure de @RepKinzinger: dit que son parti républicain a perdu son chemin, est maintenant «fortement engagé dans des batailles de masques, anti-vaccination, et quel que soit l’indignation de la journée, y compris le Dr Seuss. Tout cela peut être important mais il y a des choses bien plus importantes pour ce pays… »pic.twitter.com/2I1hBvQnPK – Le recomptage (@therecount) 23 mai 2021

Il est certainement rafraîchissant de voir un républicain reconnaître que les guerres culturelles ne sont peut-être pas la meilleure tactique pour résoudre la multitude de problèmes cruciaux de notre nation auxquels elle doit faire face à l’avenir.

Malheureusement pour l’Amérique, le membre du Congrès Kinzinger fait partie d’une petite minorité au sein de son propre parti qui se rend compte des effets toxiques que Donald Trump a eu à la fois sur le GOP et la nation dans son ensemble.

Ses supplications pour la raison et la raison pour gouverner le Parti républicain dans ses efforts futurs risquent de tomber en jachère sur les oreilles de ses collègues radicalisés.

La présence de quelques individus pondérés dans les rangs du GOP ne pourra pas sauver le parti des effets délétères de son chef nominal.

Espérons que les électeurs américains se rendront compte que les républicains doivent être vaincus à chaque élection qu’ils représentent pour que notre démocratie revienne à la stabilité et à la normalité.

Reportage original de Jason Lemon à Newsweek.

