Erin Forsythe, infirmière praticienne chez Virginia Mason, administre un vaccin COVID-19 injecté dimanche au Amazon Meeting Center de Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

Le représentant Adam Schiff, dans des lettres séparées aux patrons des géants de la technologie Amazon et Facebook, a critiqué les efforts des deux sociétés pour freiner la propagation du COVID-19 et les informations relatives à la vaccination.

La paire de lettres, datée d’un jour après que la missive de la sénatrice Elizabeth Warren ait également vivement réprimandé Amazon pour la désinformation sur les vaccins, accusait les deux sociétés de “profiter directement” de la diffusion de fausses informations sur les vaccins et les virus sur leurs sites respectifs.

Au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, Schiff a écrit : « Tant que ces documents restent sur votre site, Facebook profite directement du sensationnalisme de la désinformation anti-vaccin, tandis que ces théories du complot continuent de contribuer directement aux décès dus au COVID-19. »

Et au PDG d’Amazon Andy Jassy, ​​Schiff a souligné que les propres algorithmes d’Amazon peuvent être utilisés pour pousser les gens vers de fausses informations. “En outre, les algorithmes et les listes d’Amazon ont été facilement manipulés par de mauvais acteurs par le biais de fausses critiques, d’achats ciblés, d’une mauvaise catégorisation ou même de fautes d’orthographe intentionnelles”, a-t-il écrit.

“Tant que ces documents restent sur le site, Amazon profite directement du sensationnalisme de la désinformation anti-vaccin.”

L’hésitation vaccinale alimentée par la désinformation se dresse entre nous et la fin véritable de la pandémie de COVID-19. Et nulle part cette désinformation n’est plus apparente, puissante et transmissible que sur les réseaux sociaux et les sites de commerce électronique.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé que la société répondrait à la lettre de Warren. Il n’était pas clair au départ si une réponse est à venir concernant la lettre de Schiff.

La critique pointue des deux puissants démocrates arrive à un moment difficile pour les quatre géants de la technologie – Amazon, Facebook, Google et Apple – alors que le Congrès sonde à la fois le pouvoir et la portée d’une poignée des entreprises les plus précieuses au monde.

La législation anti-Amazon de la représentante de Seattle Pramila Jayapal, la «loi sur les monopoles des plates-formes de fin», pourrait potentiellement forcer le démantèlement de l’entreprise, bénéficie du soutien de l’administration bipartite et de Biden, a déclaré le démocrate du 7e district dans une récente interview avec ..

Sa législation fait partie d’un ensemble de cinq projets de loi qui cherchent à créer un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites (Amazon et Amazon Web Services, par exemple) ; rendre les fusions plus coûteuses et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et d’arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et de les jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits.

Les commentaires de Schiff et Warren ne semblent pas indiquer un adoucissement du ton envers au moins deux des sociétés. Schiff avait contacté les deux sociétés au sujet de problèmes similaires en 2019, au début de la pandémie.

Et alors qu’il a concédé que la paire essayait de freiner la désinformation sur COVID-19, aucun n’était allé assez loin.

« Il est, bien sûr, inévitable que des utilisateurs malveillants tentent de propager du contenu préjudiciable, et j’apprécie les efforts de Facebook pour fournir des informations précises sur COVID-19 lorsque cela est possible », a écrit Schiff dans sa lettre à Zuckerberg.

«La recherche a montré, cependant, que lutter contre les complots anti-vaccins en posant des informations factuelles et contre-factuelles comme opposées, mais des points de vue égaux est inefficace pour lutter contre la désinformation et la désinformation.

Dans une déclaration publiée après avoir envoyé les lettres, Schiff a déclaré que les sociétés de médias sociaux aidaient à perpétuer la pandémie.

« L’hésitation vaccinale alimentée par la désinformation se dresse entre nous et la fin véritable de la pandémie de COVID-19. Et nulle part cette désinformation n’est plus apparente, puissante et transmissible que sur les réseaux sociaux et les sites de commerce électronique », a déclaré Schiff. « Alors que l’administration de vaccins à travers le pays se poursuit, la désinformation est en augmentation sur les principales plateformes en ligne. »

Schiff a demandé aux entreprises de répondre à une série de questions, notamment :

Quelle est la taille de votre opération de modération de contenu, y compris le nombre d’employés et de ressources consacrés, et quels sont vos objectifs en matière de profondeur et d’étendue de la modération ? Quel est l’état d’avancement des progrès vers la réalisation de ces objectifs ? Quelles mesures prenez-vous actuellement pour vous assurer que les algorithmes ne sont pas utilisés pour promouvoir des informations de santé trompeuses ou fausses ?

Les porte-parole d’Amazon et de Facebook n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.

