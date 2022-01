Le représentant Adriano Espaillat en quarantaine après un test COVID positif

Le représentant de New York Adriano Espaillat est en quarantaine après avoir été testé positif pour COVID-19 – à nouveau.

Le démocrate de 67 ans, qui représente le nord de Manhattan et le Bronx, a annoncé samedi avoir contracté un deuxième cas asymptomatique de coronavirus, un an après son premier combat contre la maladie.

Les deux cas se sont produits après qu’il eut reçu un traitement complet du vaccin Pfizer/BioNTech, a-t-il déclaré, y compris un rappel « plus tôt cet hiver ».

J’ai été testé positif au COVID-19. Heureusement, je suis asymptomatique – mais je sais que cela aurait pu être bien pire si je n’avais pas été complètement vaxxé et boosté. S’il vous plaît: restez prudent, portez votre masque et faites-vous vacciner. pic.twitter.com/z5yju1BGdX – Adriano Espaillat (@RepEspaillat) 1er janvier 2022

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie et ne sommes pas encore complètement sortis du bois alors que le virus continue de se propager à New York et dans les communautés à travers le pays », a déclaré Espaillat dans un communiqué.

« Bien que je reste asymptomatique, je suis les recommandations et continuerai à tester régulièrement au cours des prochains jours jusqu’à ce que mes résultats de test soient négatifs », a-t-il déclaré.

« Je sais que cela aurait pu être bien pire si je n’avais pas été complètement vaxxé et boosté », a-t-il ajouté dans un tweet.

Le représentant Adriano Espaillat puis Manhattan BP Gale A. Brewer assistent à la grande réouverture de Wollman Rink NYC à Central Park en novembre. . / Cindy Ord