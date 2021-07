Le représentant américain réintroduit un projet de loi visant à définir les crypto-monnaies en vertu de la loi sur les valeurs mobilières

in

Le représentant américain, Tom Emmer, réintroduit un projet de loi visant à définir les crypto-monnaies en vertu de la loi sur les valeurs mobilières

Le représentant des États-Unis Tom Emmer a de nouveau présenté un projet de loi bipartite appelé Securities Clarity Act. Le projet de loi vise à définir comment les régulateurs fédéraux traitent les actifs numériques en vertu des lois sur les valeurs mobilières.

Crypto Bill obtient le soutien de co-sponsors démocrates

Emmer a présenté le projet de loi pour la première fois en septembre 2020, mais il n’a pas été adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates. Le projet de loi s’est évanoui juste après avoir été renvoyé au Comité de la Chambre sur les services financiers.

Cependant, Emmer est de retour avec le projet de loi, mais cette fois avec le soutien des co-sponsors démocrates ; Darren Soto et Ro Khanna.

Le Securities Clarity Act vise à faire en sorte que les régulateurs acceptent les actifs numériques comme des marchandises et non des titres. Cela signifie que si la loi est adoptée, les entreprises de cryptographie seraient libres de vendre et d’échanger des crypto-monnaies sans les enregistrer en tant que titres auprès de la Securities Exchange Commission (SEC).

Le projet de loi soutient qu’il devrait y avoir une distinction entre les contrats d’investissement et les actifs qui les sous-tendent. Cela signifie que, bien qu’un contrat d’investissement puisse être un titre, le jeton ou la pièce qui l’accompagne ne l’est pas.

Emmer a noté que si plusieurs pays ont adopté une approche différente à l’égard des actifs numériques, les États-Unis ont entravé la croissance du secteur, soulignant l’incertitude réglementaire persistante entourant les actifs cryptographiques.

“Les régulateurs ont adopté une approche déraisonnable quant à la manière dont les lois fédérales sur les valeurs mobilières devraient être appliquées aux transactions impliquant la vente de jetons basés sur la blockchain, et ce manque de clarté nuit à l’innovation américaine.”

La Securities Clarity Act a depuis recueilli l’approbation et le soutien de plusieurs parties prenantes de la blockchain et de la crypto-monnaie. Cela comprend la Chambre de commerce numérique, la Blockchain Association et le Coin Center.

Les autorités américaines se concentrent davantage sur la réglementation de la cryptographie

Les États-Unis semblent faire plus d’efforts pour rédiger des réglementations pour le marché de la cryptographie pour le moment. Le mois dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi sur la cryptographie visant à étudier et à explorer l’utilisation de la technologie blockchain et des crypto-monnaies.

Le projet de loi intitulé Consumer Safety Technology Act a été parrainé par le représentant Jerry McNerny et coparrainé par le représentant Darren Soto.

Il y a également eu des audiences au Congrès aux États-Unis où la réglementation de la cryptographie était la clé de l’ordre du jour. En mai, le président de la SEC, Gary Gensler, lors d’une audience à domicile liée à l’incident de la compression courte de GameStop, a appelé à davantage de réglementation pour protéger les actifs cryptographiques.

Gensler a révélé son intention de travailler avec le Congrès sur la protection des investisseurs, citant la fraude et la manipulation du marché comme préoccupations majeures.

La représentante Maxine Waters (D-Calif.) avait également précédemment fait savoir qu’elle formait un groupe de membres de la Chambre démocrate pour répondre aux préoccupations concernant la crypto-monnaie. Cela a été annoncé lors d’une audition du groupe de travail House Fintech sur l’avenir des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.