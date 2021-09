Le représentant August Pfluger dénonce la Maison Blanche pour la crise des migrants haïtiens à la frontière .

Un membre du Congrès du Texas a critiqué la réponse de la Maison Blanche à la crise humanitaire à la frontière, alors que la plupart des migrants haïtiens inondent le passage de Del Rio.

Il y avait quelque 14 500 migrants campant sous un pont à l’extérieur du point d’entrée samedi, ont déclaré des responsables de la patrouille frontalière, un jour après que des images montraient des centaines de personnes traversant illégalement le Rio Grande jusqu’au campement du Texas depuis le Mexique.

Les États-Unis envoient une « vague » de 400 agents de la patrouille frontalière dans la région pour rétablir l’ordre, a annoncé samedi le ministère de la Sécurité intérieure.

Le représentant August Pfluger, un républicain qui ne représente pas un district frontalier, a déclaré samedi que la réponse n’était “pas suffisante pour altérer la situation chaotique”.

« J’ai passé la journée à Del Rio, au Texas, avec les dirigeants locaux et étatiques et les forces de l’ordre – ce que j’ai entendu et ce que j’ai vu était dévastateur », a tweeté Pfluger.

« Il y avait près de 15 000 migrants rassemblés au port d’entrée et des centaines d’autres se rassemblaient toutes les heures, contre 12 000 la veille.

Le membre du Congrès August Pfluger a passé une journée à Del Rio, au Texas, alors qu’il critiquait la réponse de la Maison Blanche à la crise humanitaire à la frontière.Facebook

Le membre du Congrès August Pfluger est vu à Del Rio, TX, alors qu’il passait la journée avec les dirigeants locaux et étatiques et les forces de l’ordre.Facebook

« Lorsque je suis monté en hélicoptère pour inspecter les lieux, les migrants étaient littéralement poussés au-delà de la frontière. Pourquoi l’administration ne prend-elle pas les mesures appropriées pour dissuader cette situation ? »

La Maison Blanche a annoncé qu’elle intensifierait ses efforts d’expulsion dimanche, avec cinq à huit avions par jour renvoyant des migrants en Haïti.

Les agents des frontières ont temporairement fermé le passage frontalier et réacheminé le trafic frontalier « gèrent plus efficacement les ressources et assurent un flux ininterrompu de commerce et de voyage ».

La Maison Blanche a déclaré qu’elle intensifierait les efforts d’expulsion, avec cinq à huit avions par jour renvoyant des migrants en Haïti.Facebook

Pfluger a déclaré que le nombre de migrants avait plus que triplé en trois jours, et les responsables craignent que « le pire soit encore à venir », selon Fox News.

« En parlant aux agents de la patrouille frontalière… ils s’inquiètent de ce qu’il y a derrière ici, ils s’inquiètent de la coordination avec le Mexique », aurait-il déclaré depuis la frontière.

De nombreux Haïtiens ont migré vers les États-Unis depuis l’Amérique du Sud depuis un tremblement de terre meurtrier en 2010 pour échapper à la pauvreté et à la faim dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. Certains ont dit qu’un récent tremblement de terre et l’assassinat du président Jovenel Moïse ont rendu le pays encore plus instable.

« Nous recherchons tous une vie meilleure », a déclaré Junior Jean, un homme de 32 ans originaire d’Haïti, alors qu’il regardait les migrants transporter de l’eau ou de la nourriture à travers l’eau de la rivière jusqu’aux genoux.

Le représentant August Pfluger pense que la réponse n’est “pas suffisante pour altérer la situation chaotique”, car le membre du Congrès était à Del Rio, TX.Polaris

« En Haïti, il n’y a pas de sécurité », a déclaré Fabricio Jean, un Haïtien de 38 ans arrivé avec sa femme et ses deux filles. « Le pays est en crise politique.

Certains migrants ont déclaré qu’ils ne seraient pas découragés par l’effort d’expulsion intensifié et continueraient de camper sous le pont et de demander l’asile.

