Le représentant Bowman a assisté à une collecte de fonds organisée par un groupe étroitement lié à Erdogan

Jamaal Bowman, membre de “Squad”, DN.Y., s’est rendu à une collecte de fonds en août organisée par un groupe ayant des liens étroits avec le président turc controversé Recep Tayyip Erdogan.

Le démocrate de New York a participé à une collecte de fonds « meet and greet » organisée par le Turkish American National Steering Committee (TASC), une organisation à but non lucratif étroitement liée à Erdogan.

En fait, TASC est si étroitement lié au président turc controversé qu’il a été co-fondé par des membres de la propre famille d’Erdogan en 2016.

Un tweet de l’événement a montré que le membre du Congrès avait eu “une réunion très productive”.

La TASC a été accusée d’avoir servi de bras politique à Erdogan, de protester pour soutenir les initiatives du président turc et de faire pression pour des causes pro-Erdogan, comme lorsqu’elle a fait pression contre les États-Unis reconnaissant le génocide arménien de 1915 commis par l’Empire ottoman.

De plus, le comité a organisé de nombreux événements accueillant Erdogan en Amérique, et des membres du TASC étaient présents lorsque les gardes du corps d’Erdogan ont battu des manifestants devant la résidence de l’ambassadeur de Turquie à Washington, DC

Le Washington Free Beacon a rendu compte pour la première fois de la collecte de fonds de Bowman mercredi, qui n’est pas la première réunion entre le membre du Congrès et l’association à but non lucratif liée à Erdogan.

Le Free Beacon a rapporté en juin que Bowman avait assisté à deux événements TASC le mois précédent.

Le bureau de Bowman et TASC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Fox News.

Houston Keene est journaliste pour Fox News Digital. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @HoustonKeene.