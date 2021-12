Le représentant Byron Donalds fustige les médias après la chute de Chris Cuomo : « Vous ne pouvez pas avoir ce type de corruption »

Le représentant Byron Donalds, R-Fla., a sonné contre les médias « corrompus » à la suite de la chute dramatique du présentateur de CNN Chris Cuomo.

« Je pense que ce qui se passait, pas seulement entre lui et son frère, mais évidemment, certaines des choses qui ont été révélées à CNN sont très, très sérieuses », a déclaré Donalds à Fox News. « C’est le problème avec l’endroit où le peuple américain a [felt] que le journalisme et, entre guillemets, la « presse libre » n’est que d’un côté de l’allée. Et quand vous faites sortir ces histoires sur la façon dont il essaie littéralement de gérer les problèmes politiques d’Andrew Cuomo, et c’est un euphémisme, en utilisant sa position à CNN alors qu’il est censé apporter la nouvelle au peuple américain. Peu importe comment ça sort, c’est son travail. Oui, il aurait dû être retiré. »

Donalds, qui s’exprimait à l’AmericaFest de Turning Point USA à Phoenix, a été l’un des rares législateurs du GOP à accepter une invitation à apparaître sur « Cuomo Prime Time », jouant avec l’ancre libérale à deux reprises au cours de la dernière année à l’antenne de Cuomo.

« Je pense que c’est malheureux pour lui, mais c’est une chance pour tout le monde parce que vous ne pouvez pas avoir ce type de corruption dans les médias. Franchement, il y en a trop », a déclaré Donalds dimanche. « Donc, si nous voulons avoir une conversation honnête aux États-Unis sur les problèmes de notre pays et les solutions pour y remédier, nous ne pouvons pas avoir de personnes manifestement partisanes. »

« Vous pouvez avoir votre point de vue politique, je m’en fiche. Mais vous pouvez aussi essayer systématiquement dans les coulisses de contourner la vérité ou de promouvoir et de contourner les vrais récits, vous savez. Vous ne pouvez tout simplement pas l’avoir et je pense que c’est ce que vous voyez là-bas », a ajouté Donalds.

Cuomo a été licencié de CNN quelques jours seulement après que le réseau a appris une deuxième allégation d’inconduite sexuelle faite par un de ses anciens collègues dans un autre réseau.

Le présentateur a déjà été accusé de harcèlement sexuel par la productrice de télévision chevronnée Shelley Ross, qui a affirmé qu’il lui avait attrapé les fesses lors d’un travail en 2005 alors qu’ils travaillaient tous les deux pour ABC News. Ross a partagé un e-mail qu’il lui avait envoyé à l’époque pour s’excuser de l’incident.

CNN a initialement suspendu Cuomo à la suite des révélations accablantes du bureau du procureur général de New York révélant qu’il était beaucoup plus impliqué dans l’aide à son frère, le gouverneur démocrate évincé Andrew Cuomo, lors de son scandale d’inconduite sexuelle qu’il ne l’avait précédemment révélé à son employeur et à ses téléspectateurs.

Des rapports ont indiqué que Cuomo et CNN « plaidaient » avant une bataille juridique sur les 18 millions de dollars que Cuomo pense lui devoir dans le cadre de son contrat qui a été brusquement résilié par le réseau.

De plus, le contrat de livre de Cuomo avec HarperCollins a été abandonné et il s’est éloigné de son émission de radio SiriusXM.