Le représentant Byron Donalds a salué la « bonne nouvelle » du sénateur Joe Manchin, DW. Va., qui a déclaré qu’il était un vote « non » sur le projet de loi de dépenses de plusieurs milliards de dollars Reconstruire mieux.

« Je pense que c’est en fait une excellente nouvelle pour le pays », a déclaré Donalds à Fox News dimanche. « C’était une mauvaise facture. Tout le monde sait que c’est une mauvaise facture, surtout là où se trouve notre économie. La réponse est vraiment que Washington commence à dépenser des milliards de dollars de plus qu’il n’a, nous paierions des gens pour qu’ils restent à la maison, nous investirions dans ce programme Green New Deal – qui va rendre les coûts de l’énergie encore plus chers ? Et c’est en quelque sorte la recette dont l’Amérique a besoin pour « reconstruire en mieux ? C’est une blague, c’est un mauvais projet de loi.

« Joe Manchin fait ce qu’il faut. Je suis content qu’il ait dit non », a ajouté Donalds.

MANCHIN DIT QU’IL « NE PEUT PAS VOTER » POUR UNE MEILLEURE RECONSTRUCTION: « J’AI TOUT FAIT HUMALEMENT POSSIBLE »

En ce qui concerne les retombées politiques de son opposition à la législation de signature de Biden, le législateur du GOP a prédit qu’il serait en « règle » avec les Virginie-Occidentaux au milieu du tumulte des démocrates.

« Regardez, les gens de son parti peuvent dire ce qu’ils veulent, mais il représente la Virginie-Occidentale », a-t-il déclaré. « La dernière fois que j’ai vérifié, la Virginie-Occidentale n’est pas la Californie. Je pense qu’il ira très bien… il ira très bien.

LES PUNDITS LIBÉRAUX RÉAGISSENT AU « NON » DE MANCHIN POUR MIEUX RECONSTRUIRE : « BEAUCOUP À TRAITER »

Donalds, qui s’exprimait à l’AmericaFest de Turning Point USA à Phoenix, a critiqué le décès de Build Back Better en tant que membre du comité du budget de la Chambre, déclarant à Fox News « qu’il n’y avait pas de compromis » ou de « processus », frappant la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, poussant le projet de loi par la réconciliation sur les votes de la ligne de parti.

« Ce projet de loi a été élaboré de la manière la plus odieuse », a déclaré Donalds. « Nancy Pelosi est le décideur de ce que sera la politique et les autres membres du Congrès n’ont pas la capacité de le changer ? C’est pourquoi ce projet de loi est nul. C’est pourquoi il est nul. C’est pourquoi il semble mort au Sénat et nous allons partir de là. »

Représentant Byron Donalds, 11 juillet 2021. Photographe : Dylan Hollingsworth/Bloomberg via . (Dylan Hollingsworth/Bloomberg via .)

Manchin a choqué le paysage politique lors de son interview exclusive sur « Fox News Sunday », annonçant qu’il « ne peut pas voter » pour la législation de signature du président Biden.

« J’ai toujours dit ceci, Bret: si je ne peux pas rentrer chez moi et expliquer aux habitants de Virginie-Occidentale, je ne peux pas voter pour cela », a déclaré Manchin à l’hôte invité de « Fox News Sunday », Bret Baier dimanche. « Et je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux tout simplement pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. »

« Vous avez terminé ? C’est un non ? » demanda Baier.

« C’est un non sur ce projet de loi », a déclaré Manchin. « J’ai essayé tout ce que je sais faire. »

Le sénateur a déclaré que la hausse de l’inflation, la dette nationale et la pandémie de COVID-19 en cours l’avaient aidé à prendre sa décision sur l’énorme projet de loi sur les dépenses sociales.

Sam Dorman de Fox News a contribué à ce rapport.