Le représentant Cammack critique l’administration pour l’approche « Où est Charlie » de la crise frontalière

La crise de l’immigration à la frontière sud ne fait que s’aggraver, fait valoir la représentante Kat Cammack, R-Fla., qui a réitéré samedi sur « Fox News Live » qu’elle était due à la mauvaise gestion de l’administration Biden.

REPRÉSENTANT. KAT CAMMACK : C’est l’administration Où est Charlie. Personne ne peut être trouvé. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Vous avez un tsar des frontières et le vice-président Harris qui n’a pratiquement rien fait pour endiguer le flux. Vous avez le secrétaire Mayorkas que j’ai personnellement interrogé trois fois lors d’audiences au Congrès, qui a dit qu’il pense qu’ils font un travail merveilleux, que la frontière est sécurisée.

Bien sûr, les données que vous venez de montrer à nouveau indiquent que non, la frontière n’est pas sûre et que vous ne pouvez pas avoir une nation sûre à moins d’avoir des frontières sûres. Et si vous n’avez pas de frontières sûres, vous n’êtes pas une nation sûre et souveraine. Et donc ce que nous avons ici est une crise. C’est une crise frontalière, comme nous l’avons tous vu tout au long de l’année. Et ce que cette administration a fait, c’est transformer chaque ville d’Amérique en une ville frontière…

Je pense qu’en fin de compte, lorsque vous prêtez serment à la Constitution des États-Unis, vous devez faire respecter les lois en vigueur et la sécurité des frontières est la sécurité nationale. Le rôle fondamental du gouvernement fédéral est la sécurité nationale. Si les démocrates ne veulent pas s’entendre avec nous là-dessus, alors c’est à eux. Mais quand nous aurons la majorité, nous adopterons cette législation, l’enverrons au bureau du président. Et s’il choisit d’y opposer son veto, alors c’est entre ses mains. On sait que c’est un trafiquant en chef. Il dirige le cycle de trafic de ces cartels.

