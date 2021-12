Le représentant Chip Roy Wallops les législateurs du GOP sur la crise des migrants – RedState

De nombreuses critiques ont été adressées au président Joe Biden et à sa joyeuse bande de démocrates pour ne pas avoir résolu la crise des migrants que le président a déclenchée. Des personnalités des deux côtés de l’allée ont fustigé la Maison Blanche pour sa gestion inepte du problème.

Malheureusement, il semble que les républicains au Congrès ne semblent pas trop intéressés à trouver des moyens de faire face à la situation à la frontière sud, et le représentant Chip Roy (R-TX) n’en est pas très heureux. Le Washington Examiner rapporte qu’il « fait circuler une lettre parmi ses collègues républicains essayant de recueillir le soutien pour forcer un vote à la Chambre à rétablir certaines politiques d’immigration de l’ère Trump ».

De l’examinateur :

Les collègues de Roy ne semblent pas trop intéressés par ce plan d’action particulier. L’examinateur a également noté :

Au cours d’une conversation avec l’examinateur, le législateur a appelé d’autres membres du Congrès républicain pour avoir refusé de signer les pétitions. Il a dit:

Il a continué:

« Parce que tout ce dont nous avons besoin, c’est de 218 signatures », a ajouté le législateur. « Donc, nous avons besoin de cinq signatures supplémentaires. Alors, alors, nous allons au bureau de chaque démocrate qui va maintenant être dans des primaires difficiles et disons : « Hé, pourquoi ne signez-vous pas une pétition de décharge pour vous assurer que nos frontières sont sécurisées ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il était tout aussi facile de faire signer les pétitions par tous les représentants républicains avec cinq démocrates, Roy a répondu : « Qui s’en soucie ?

« A quoi ça sert ici de les appeler pour ça », a poursuivi Roy. « Ce serait un très bon point de dire: » Hé, nous avons 213 républicains qui appellent à l’unanimité à un retour aux protocoles de protection des migrants et au titre 42. Et les démocrates ont clairement refusé de le faire. «

Le Washington Examiner a noté que cette décision « survient après une période de rancœur accrue au sein de la conférence républicaine » au cours de laquelle « le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a récemment dit aux républicains de ne pas s’attaquer en public pour des différences personnelles ou politiques ».

Chose intéressante, McCarthy n’a pas signé la pétition sur les protocoles de protection des migrants.

Lorsqu’on lui a demandé si son appel à d’autres républicains pour ne pas avoir signé la pétition montrait une « discorde » lors de la conférence, il a répondu :

« Je ne suis pas républicain monolithique. Personne non plus, nous devons juste sécuriser la frontière. Je me fiche de l’étiquette de votre fête. Sécurisons la dang frontière maintenant. Donc, je ne parle pas de querelles internes. Mais je vais me tenir moi-même et tout le monde responsable de faire ce que nous avons dit que nous ferions. Les républicains ont tendance à parler d’un très gros jeu et ensuite à ne rien faire. J’en ai fini avec ça.