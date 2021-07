Le représentant d’Achraf ne ferme pas la porte au Real Madrid

10/07/2021 à 10h55 CEST

Jésus Burgos

Il y a un peu moins d’une semaine, la signature d’Achraf Hakimi par le Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan était confirmée. L’arrière latéral marocain a signé pour les cinq prochaines saisons et a laissé 70 millions d’euros dans les caisses du club italien. De cette façon, il est devenu l’un des ajouts au marché des transferts cet été. Il est allé en parler dans l’émission Onda Cero ‘El Transistor’, Alexandre Camano, représentant de Achraf hakimi. Et il a laissé des déclarations sur la signature du Marocain par le PSG, le retour possible de Hakimi au Real Madrid, les clubs intéressés par l’équipe cet été ou l’arrivée de Sergio Ramos à Paris.

L’agent du footballeur reconnaît une chose que tout le monde savait : “Le Real Madrid avait le droit de premier refus.” Taille a admis qu’à la tête de Achraf Le club blanc est toujours là et ils avaient cette option jusqu’à ce que finalement l’opération entre le PSG et l’Inter Milan ait lieu. “Le Real Madrid avait le droit de premier refus jusqu’à ce que le PSG et l’Inter disent que l’opération allait avoir lieu”il expliqua. De plus, le représentant de la partie n’a pas caché qu’ils sont réservés “l’illusion et le rêve du retour d’Achraf au Real Madrid parce que Il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme objectif final, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid” a-t-il déclaré.

Pour sa part, je parle aussi de certains clubs qui étaient en retard Achraf hakimi durant ce dernier été, où il a finalement opté pour Paris. Taille Il a reconnu qu’en plus des Français, Chelsea s’intéressait également à l’équipe de jeunes blancs, “etl Chelsea a également fait une offre pour Achraf. Qu’il soit champion d’Europe l’a peut-être remis en marche”il expliqua.

Alejandro Camano a également eu des propos sur deux personnalités du Paris Saint-Germain. Le représentant a parlé de Kylian Mbappé et, le nouveau venu, Sergio Ramos. Taille je déclare que “Le PSG dit que Mbappé ne va pas bouger de là, mais dans le football on ne sait jamais ce qui va se passer. S’il reste ce sera merveilleux, sinon, le monde ne finira pas”. Alors qu’il se réjouit de l’arrivée de Ramos à Paris, avec qui Hakimi Il partageait déjà un vestiaire au Real Madrid. “Nous avons été très heureux de l’arrivée de Sergio Ramos”, a reconnu le représentant du Maroc.