Le représentant de CNN Pamela Brown Stumps James Comer avec question ⋆ .

Ancrage de la salle de presse de CNN Pamela Brown Représentant perplexe. James Comer (R-KY) en posant des questions sur le nombre de crimes commis avec des armes à feu impliquant des armes achetées dans des États où les lois sur les armes à feu sont plus faibles, ce qui a incité le membre du Congrès à admettre qu’il ne pouvait pas répondre à sa question directe.

Comer, membre du deuxième caucus d’amendement de la Chambre, était sur CNN pour discuter des récents débats au Congrès sur la législation sur le contrôle des armes à feu. Dans un segment précédent, Brown a mentionné que l’Amérique avait vu au moins 45 fusillades de masse au cours du seul mois dernier.

Brown a dit qu’elle demandait comment les républicains et les démocrates pourraient «s’unir» pour «convenir que ces fusillades de masse sont inacceptables».

Notant que Comer avait évoqué les droits des propriétaires d’armes à feu en vertu de la Constitution américaine, Brown a demandé: «À quel moment évaluez-vous le concept philosophique de la liberté des propriétaires d’armes à feu par rapport à des vies réelles? Donner la priorité au droit d’acheter une arme mortelle sur la vie, la liberté et la recherche du bonheur qui nous étaient tous garantis, qu’en est-il du droit de ne pas être abattu? »

«Nous avons des lois sur les livres pour rendre illégal de tirer sur quelqu’un», a répondu Comer, en disant que les rédacteurs de la Constitution avaient protégé la possession d’armes à feu comme une «priorité» en vertu du deuxième amendement.

«Si vous regardez les États qui ont interdit les armes à feu et les villes qui ont interdit les armes à feu – Chicago, Washington, DC – ils ont certains des taux les plus élevés de violence armée», a ajouté Comer. «Le simple fait d’adopter des lois interdisant les armes à feu ne résout donc pas le problème. Mais nous avons un problème en Amérique, et je pense que les républicains le savent, et nous voulons résoudre le problème – »

«Je veux avoir ça – d’accord. Je suis désolé. Je ne veux pas vous interrompre », l’interrompit Brown, disant qu’elle avait examiné les statistiques sur la criminalité des villes et des États dotés de lois strictes sur les armes à feu, et« près des deux tiers des armes criminelles récupérées dans des États dotés de lois strictes sur les armes à feu ont été vendues à l’origine. dans les États dont les lois sur les armes à feu sont faibles. Donc, si les lois sur les armes à feu n’ont pas d’importance, pourquoi les criminels se rendent-ils dans des États avec des lois plus faibles sur les armes à feu, ramènent ces armes dans un État avec des lois sur les armes plus strictes et commettent des crimes?

«Eh bien, je ne peux pas répondre à cela,» répondit Comer. «Je peux vous dire que dans les États qui ont – où vous voyez comme le Kentucky où vous avez une forte croyance dans le deuxième amendement, un soutien écrasant pour le deuxième amendement, il semble que vous ayez moins de cas de violence armée. Je pense que si un – si un criminel s’assoit vraiment et y réfléchit et qu’il veut faire des ravages, il sait que dans les régions où il y a plus d’armes à feu, il y en a moins – il est moins susceptible d’atteindre ses objectifs. C’est un exemple terrible à utiliser, mais je pense que c’est vraiment ce que montreraient les données. »

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

