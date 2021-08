Le représentant de GreenTrust Token discute de la mission éco-consciente

Comparer

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

GreenTrust Token est en passe de devenir la principale crypto-monnaie éco-responsable. Ceci, à une époque où la crypto-monnaie est devenue de plus en plus menacée en n’étant pas aussi soucieuse de l’environnement qu’elle le semblait autrefois. Les représentants de GreenTrust Token ont récemment discuté de la manière dont ils prévoyaient d’améliorer l’industrie de la crypto-monnaie, en commençant par les actions entreprises par leur entreprise.

« Green Trust est une application financière décentralisée durable qui permet aux utilisateurs de participer à des groupes, d’échanger des jetons et de gagner des frais de participation ou de transaction. C’est l’option de crypto-monnaie la plus à jour et la plus respectueuse de l’environnement pour le moment », ont déclaré les membres de l’équipe GreenTrust Token. . . .

GreenTrust utilise la technologie blockchain populaire pour aider les entreprises, les développeurs et les parties prenantes à atteindre leurs objectifs économiques de manière verte. L’objectif final est une économie plus verte dans l’ensemble. La société offre tout cela tout en permettant à ces entreprises et individus de participer à des marchés ouverts pour les actifs verts et les jetons verts.

“Les inquiétudes concernant les crypto-monnaies et les problèmes sociaux majeurs tels que le changement climatique augmentent”, ont déclaré des représentants de GreenTrust Token. “Nous sommes ici pour changer cela. Nous sommes allés au-delà de la simple crypto-monnaie pour augmenter la biodiversité, réduire l’empreinte carbone et inverser les effets négatifs du changement climatique.”

Les sources d’énergie renouvelables non acheminables, telles que l’éolien et le solaire photovoltaïque (PV), présentent des inconvénients importants par rapport aux centrales électriques conventionnelles à combustibles fossiles. Dans ces technologies, les opérateurs ne peuvent pas contrôler l’énergie ou, en d’autres termes, ne peuvent pas modéliser la production d’énergie pour répondre à la demande du réseau électrique.

L’objectif principal du projet « Exploitation minière de sources d’énergie renouvelables non acheminables » est de développer une méthode révolutionnaire pour utiliser la puissance de pointe et l’excès de puissance pour les sources d’énergie renouvelables non acheminables grâce à l’exploitation minière.

Les représentants ont expliqué que l’objectif de GreenTrust est de réduire ces sources polluantes qui sont maintenant si communément liées à l’industrie. L’entreprise se concentrera sur l’énergie hydroélectrique, solaire, éolienne et d’autres formes d’énergie réutilisable pour effectuer la transition vers une industrie à moins forte intensité de carbone. Grâce à ces efforts, GreenTrust contribuera à réduire les émissions. Le produit sera réinvesti pour aider l’entreprise à devenir négative en carbone.

GreenTrust Token peut créer un environnement plus vert en augmentant l’efficacité de toutes les parties de l’industrie informatique. À son tour, l’entreprise peut réduire les effets négatifs de cette industrie sur l’environnement. L’objectif à long terme de GreenTrust Token est de lutter contre les émissions de carbone actuelles et futures associées à la technologie blockchain. L’entreprise met actuellement en œuvre diverses initiatives visant à réduire l’empreinte globale de l’industrie, ainsi que les sources individuelles de contamination.

L’une de ces initiatives est connue sous le nom d’initiative “Tree Trust”.

“Nous avons lancé l’initiative” Tree Trust “pour lutter contre les émissions de carbone que nous constatons actuellement dans la technologie blockchain”, ont déclaré les experts. “Bitcoin serait l’un des 30 principaux utilisateurs d’énergie au monde s’il s’agissait d’un pays. Il se classerait mieux que les Pays-Bas et l’Argentine.”

“Nous avons commencé avec la mission de faire de GreenTrust une entreprise à bilan carbone négatif”, ont déclaré les représentants. “Nous continuerons donc à travailler jusqu’à ce que l’ensemble de l’industrie soit considéré comme négatif en carbone.”

L’entreprise mettra en œuvre de nombreuses autres initiatives pour atteindre l’objectif d’une industrie informatique plus verte.