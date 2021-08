Le représentant de Lewandowski, pris à Paris

25/08/2021 à 10h43 CEST

Le marché est officiellement dans ses derniers jours, les équipes vont essayer de mettre la main sur leurs dernières signatures pour avoir la meilleure équipe possible et atteindre leurs objectifs, l’une de ces équipes est le Real Madrid, qui pour être exact n’a qu’un seul footballeur dans le viseur pour cette dernière semaine de transferts, le Français Kylian Mbappé.

En Europe, il est précisé que le Real Madrid a offert 160 millions d’euros au talent français du PSG, qui a rejeté la dernière offre de renouvellement de l’équipe du cheikh, valorisant plus que jamais son départ, offre qui a été rejetée pour le moment, bien que, le Le départ de Kylian est encore très viable, puisque l’équipe de la capitale française travaille déjà à la signature de son remplaçant et qu’il s’agit d’un buteur d’élite, Robert Lewandowski.

Le marché des transferts semble être devenu fou ces dernières heures. Après une première offre du Real Madrid au PSG pour Kylian Mbappé de 160 millions d’euros et que ‘L’Équipe’ a déclaré dans son édition numérique que “Cristiano Ronaldo se voit à Manchester City”, ‘RMC Sport’ a assuré que Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski, a été à Paris.

Deux des meilleurs attaquants du monde pourraient changer d’équipe dans les dernières heures du marché des passes : Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Après que la première offre de 160 millions que le Real Madrid a présentée pour les Français ait été rendue publique, tout semble indiquer que la première option que le PSG en remplacement serait l’actuel joueur du Bayern Munich.

Le journaliste français Simone rover (RMC Sports) a rapporté que Pini Zahavi, le représentant polonais, a été aperçu lundi soir dernier dans la capitale française : rdquor ;, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Cette information a pris plus de valeur après que Mohammed bin Hamad Al Thani, frère du propriétaire du PSG, l’a partagée sur ses réseaux sociaux. Rappelons qu’il y a quelques semaines ce personnage était le même qui avait annoncé la signature de Lionel Messi.

‘RMC Sport’ assure que Pini Zahavi a été dans la capitale française et désigne l’attaquant polonais comme l’une des options envisagées par le PSG si Mbappé part

La journaliste Simone Rovera a confirmé que “Pini -Zahavi- était à Paris” lundi soir et a pointé du doigt l’attaquant vétéran de la Bayern Munich (33 ans) comme l’une des options que le PSG en cas de perte Mbappé.

Oui, et Pini était à Paris encore hier soir … attention à la piste Lewandowski si jamais Mbappé devait depart … https://t.co/rfTO7yLu8e – Simone Rovera (@SimoneRovera) 24 août 2021

Des informations qui ont été partagées sur leurs réseaux sociaux par le cheikh Mohammed ben Hamad Al Thani, frère de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Zani, Propriétaire de PSG.

RMC | L’agent de Lewandowski était à Paris !! – الكعبي (@Qatari) 24 août 2021

Lewandowski aurait demandé à partir

Cette rumeur revient sur le devant de la scène quelques jours après avoir divulgué que Lewandowski, qui compte maintenant sept saisons dans le Bayern, estime qu’un dépaysement lui conviendrait et qu’il aimerait tenter sa chance dans un autre grand championnat européen avant de mettre un terme à sa carrière.

Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023 et en Munich Ils ne leur faciliteront pas la tâche lorsqu’ils chercheront une issue : on parle d’un montant proche de 115 millions d’euros pour son hypothétique transfert, un chiffre inabordable pour la plupart des clubs. Bien que dans le cas de PSG, on ne sait jamais…

La position des Bavarois

Selon les informations de ‘SKY Sports’, l’attaquant polonais veut relever un nouveau défi avant l’âge de 35 ans, le dernier grand de sa carrière sportive, et il aurait déjà communiqué à l’équipe ‘bavaroise’ son intention de partir, comme il l’aurait déjà fait il y a quelques mois, selon ‘AS’.

Et malgré le fait que « The Best » 2020 se sente frustré parce que le Bayern ne veut pas le laisser partir, il n’a pas l’intention de se déclarer par contumace. De plus, il veut partir mais laisser une grosse somme au club qui a parié sur lui il y a sept saisons.

‘SKY’ ajoute dans son information que la position toujours émoussée du Bayern de ne pas vouloir vendre à Lewandowski Il a changé, mais à un coût très élevé : il ne vous laissera pas sortir pour moins de 115 millions d’euros.