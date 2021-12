Le représentant de MAGA, Mo Brooks, s’humilie après avoir amené Trump au nez brun à un nouveau niveau

Mo Brooks, le membre du Congrès du nord de l’Alabama, celui qui s’intègre confortablement dans les Boebert, Marj TG, Cawthorn, Gosar, Gaetz, aile du caucus GOP House a un problème. Il se présente au Sénat de l’Alabama (dans un siège ouvert) et ne fait pas aussi bien qu’un candidat approuvé par Trump le devrait. L’approbation de Trump est venue comme une récompense directe pour le discours de Brooks le 6 janvier.

Mais, évidemment (nous n’étions pas au courant), Brooks a déclaré lors d’un rassemblement de Georgia Trump qu’il était temps de passer de 2020 et de se concentrer sur l’avenir, ce qui – ironiquement, est la chose la plus sensée qu’un MAGA puisse dire dans cette position, en particulier un essayer de gagner un siège au Sénat en 2022. Mais de nombreux MAGA ne sont pas prêts à passer à autre chose et certains pensent que c’est la raison pour laquelle Brooks est dans une course très très serrée en Alabama.

Nous ne sommes pas convaincus.

Brooks affronte la candidate de rêve de McConnell pour l’Alabama, Katie Britt. Katie Britt est une femme de la génération X, nouvelle en politique et très talentueuse. Son porte-parole a écrit à propos de Brooks. De Al.com

« Il est clair que les Alabamiens veulent du sang frais au Sénat, pas un politicien inactif depuis 40 ans », a déclaré Sean Ross, porte-parole de la campagne Britt, dans un e-mail. « Katie continue de travailler sans relâche chaque jour pour transmettre directement son message positif à tous les coins de notre État, et sa campagne populaire porte ses fruits. »

Oui c’est le cas. Malgré le fait que Trump veut vraiment Brooks (la loyauté plutôt que la compétence), l’approbation a été d’une valeur minime. C’est peut-être pour cette raison que Mo Brooks a ressenti le besoin de se rabaisser dimanche matin en publiant la dernière fausse couverture du magazine « Time ». (Trump est tristement célèbre pour avoir créé de fausses couvertures de magazine Time le mettant en scène, les encadrant et les accrochant dans ses clubs).

Mo a sombré dans les sondages primaires de l’AL GOP pour le Sénat depuis qu’il a été hué lors du rassemblement Trump en Géorgie pour avoir dit qu’ils devaient cesser d’être obsédés par les élections de 2020. Depuis, il essaie vraiment de remonter dans le train fou. Le pander de ce matin… pic.twitter.com/kBEXc7vfAE – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 26 décembre 2021

De l’avis de ce site, Brooks ne coule pas parce qu’il a dit de regarder vers l’avenir (bien que cela n’ait certainement pas aidé). Il coule parce que c’est un putain de crétin avec un QI d’environ 82, et Katie Britt est exactement ce dont le GOP a besoin, une femme brillante, positive, jeune, attrayante (très importante pour les MAGA) pour augmenter le problème de « diversité » du GOP. Le candidat républicain va gagner l’Alabama – même si Brooks aurait plus de mal que Britt, donc tout se résume à la primaire. McConnell veut très certainement Britt, montré ici – et McConnell la veut pour ces raisons.

Je suis tout à fait pour Katie Britt en Alabama. Britt représenterait notre fête avec classe et charme du Sud tandis que Mo Brooks serait un embarras grossier, ringard et grossier. Pour paraphraser le vieil adage, Katie est accessible, comme si vous pouviez prendre un verre de vin avec elle. pic.twitter.com/hzQ201DlsH — ℝ𝕖𝕒𝕘𝕒𝕟𝕚𝕥𝕖 🇺🇸🐘❄️☃️ (@emperoreagan) 27 novembre 2021

Brooks doit tout à Trump. Britt ne doit rien, un peu comme McConnell, ce qui explique pourquoi Brooks bave sur lui-même pour rendre hommage au roi. Quoi de mieux que de spammer une autre fausse couverture de Time Mag ?

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout