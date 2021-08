Le représentant de Mascherano annonce que le Jefecito dirigera une équipe en janvier

18/08/2021 à 17h01 CEST

Javier Mascherano était un leader sur le terrain. L’âme d’un coach incarné sur un terrain. Un an après sa retraite, et après avoir dirigé une zone au sein de l’équipe nationale argentine, son représentant, Walter Tamer, a annoncé dans une interview au programme argentin, “Comment allez-vous”, que El Jefecito a déjà formé son équipe d’entraîneurs et commencera sa carrière en tant qu’entraîneur-chef en janvier. ‘TyC Sports’ place l’ex-blaugrana à la tête du Racing Club de Avellaneda.

“Je suis sûr qu’à l’avenir Javier dirigera et je verrai sans aucun doute qu’à partir de janvier. Il est convaincu et a réuni son équipe d’entraîneurs. Javier va travailler avec le professeur Blanco et Óscar Hernández, qui est un Catalan qui a travaillé pour Barcelone et qui a également joué dans le football japonais. Je ne sais pas où il va le faire, mais il va être prêt pour l’année prochaine & rdquor;, a annoncé Tamer.

Compte tenu des rumeurs qui placent Mascherano à la direction du Racing Club de Avellaneda, Walter Tamer a voulu se référer aux propos de Víctor Blanco, le leader du Racing, qui a déjà a confirmé l’intérêt d’embaucher le Petit Patron, mais il était prudent en raison de la position de responsabilité actuelle qu’il occupe au sein de l’Association argentine de football.

“Javier a un contrat jusqu’en décembre avec l’AFA. Plus clair que ce que le président du Racing, Víctor Blanco, a dit, il n’y a pas de. Javier rencontre plusieurs présidents d’institutions à travers les déplacements qu’ils effectuent avec l’équipe nationale. Je suis sûr qu’il aura la possibilité de manager plusieurs équipes. Son idée est de commencer en First“, a condamné le représentant.