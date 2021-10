Le représentant de Meghan Markle et du prince Harry brise le silence sur les informations selon lesquelles bébé Lilibet ne sera pas baptisé au Royaume-Uni

Meghan Markle et le prince Harry ont eu leur juste part de conflits avec la famille royale depuis leur retrait au début de 2020, et la dernière rumeur veut que leur fille, Lilibet, soit ou non baptisée au Royaume-Uni. Le Daily Mail a affirmé mercredi qu’Harry et Meghan « N’apporteront PAS le baptême de Lilibet dans l’Église d’Angleterre et opteront plutôt pour une cérémonie épiscopale en Californie », selon une source royale.

Cependant, une source des Sussex a déclaré qu’aucune décision ferme concernant le baptême de Lilibet n’avait été prise. Malgré les spéculations selon lesquelles il serait « très peu probable » qu’ils reviendraient pour faire baptiser Lilibet dans l’Église d’Angleterre, a déclaré une porte-parole du Sussex, « les plans pour le baptême étaient toujours en cours de finalisation et que les affirmations contraires n’étaient que de simples spéculations ».

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs circulaient selon lesquelles le prince William avait empêché Harry et Markle de traverser l’étang pour organiser la cérémonie de baptême de Lilibet à la chapelle Saint-George de Windsor. Le couple n’a toujours pas montré son nouvel enfant au monde, rompant avec la tradition royale en attendant si longtemps.

Le correspondant de NBC Royals, Neil Sean, a déclaré à l’Express que le couple espérait organiser le rituel religieux en famille dans l’espoir qu’ils pourraient réparer certaines de leurs relations brisées. Cependant, il ne semble pas qu’ils le feront de si tôt. « Harry et Meghan étaient tous deux très désireux de faire ce retour et de s’assurer que le baptême ait lieu, en particulier devant Sa Majesté la reine », a déclaré Sean, selon Express. « Mais cela s’est arrêté brutalement. »

Il ajouta: « [M]À l’avenir, il y avait une personne qui a essentiellement décidé qu’il n’y avait pas d’appétit pour cela et la personne qui, jusqu’à présent, n’est apparemment pas disposée à embrasser et à se réconcilier avec son jeune frère… Selon une très bonne source, Prince C’est William qui a dit ‘non, nous ne pensons pas que ça va marcher’, ce n’était pas une très bonne idée. »

Bien que les frères aient été photographiés ensemble à plusieurs reprises, posant aux funérailles de leur grand-père, le prince Philip, ainsi que le dévoilement de la statue de leur mère, les deux ne passeront probablement pas de bons moments en famille pour le moment. « Il est peut-être peu probable qu’ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité ensemble à Noël et au Nouvel An et aux anniversaires », a déclaré l’expert royal Jonathan Sacerdoti à Us Weekly. « Rappelez-vous simplement que la reine n’a pas rencontré sa dernière petite-fille. Il ne semble pas probable qu’elle le fasse de si tôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment », a-t-il poursuivi. « Au niveau de la famille humaine, en oubliant qu’il s’agit de la famille royale, il y a déjà pas mal de froid et de distance là-bas. Donc je suppose que si les choses peuvent bien se passer, [then] peut-être qu’ils auront une réunion occasionnelle, mais je ne pense pas que cela semble très important dans l’ordre du jour de qui que ce soit. »