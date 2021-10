Le représentant de Meghan Markle et Harry s’adresse aux rumeurs de baptême de Lilibet

Bébé LilibetLe baptême fait déjà sensation en ligne – et ce n’est même pas encore arrivé.

Quatre mois après la naissance de le prince harry et Meghan Marklefille de , des spéculations ont surgi sur comment et où la petite fille sera baptisée. Contrairement au frère de Lilbet Archie a été baptisé en juillet 2019, Harry et Meghan ne sont plus des résidents du Royaume-Uni et ont plutôt élu domicile ensemble en Californie depuis 2020.

Alors que certains rapports ont semé le doute quant à savoir si Lilibet suivra les traces de son frère et sera baptisée dans l’Église d’Angleterre, un porte-parole du couple a rejeté toute réclamation, citant le fait que l’événement n’est même pas encore fixé.

« Les plans pour le baptême du bébé n’ont pas été finalisés », a déclaré le porte-parole à E! News, « et en tant que tel, toute hypothèse sur ce qui se produira ou ne se produira pas ne sont que de la spéculation ».