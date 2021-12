Le représentant de Nikita Mazepin confirme que les symptômes de COVID ne sont que «légers»

Un représentant de Nikita Mazepin a confirmé que le coureur russe ne souffre que de symptômes légers du COVID-19.

Mazepin a été contraint de manquer la course de fin de saison de dimanche à Abu Dhabi après avoir été testé positif pour le virus, après avoir participé à toutes les séances d’essais libres et s’être qualifié lors du dernier week-end de course de sa saison recrue de F1.

« Le pilote de l’équipe Uralkali Haas F1 Nikita Mazepin a été testé positif au COVID-19 sur le circuit de Yas Marina avant le Grand Prix d’Abou Dhabi de dimanche », a déclaré son équipe Haas dans un communiqué à l’époque.

« L’équipe a donc le regret d’annoncer que Nikita ne pourra pas participer à la course.

« Nikita va bien physiquement, ayant été asymptomatique, mais il va désormais s’auto-isoler et adhérer aux directives des autorités de santé publique compétentes, la sécurité étant la priorité ultime pour toutes les parties concernées.

« L’équipe Uralkali Haas F1 souhaite bonne chance à Nikita et nous attendons avec impatience son retour sur la piste au début de 2022 pour des tests de pré-saison. »

Depuis, un membre de son équipe a déclaré que Mazepin se sentait bien.

Dans une déclaration faite au Sport-Express de Russie, le représentant a déclaré: « Nikita se sent bien, la maladie est bénigne. »

Mazepin a connu des débuts difficiles en Formule 1 avec Haas, luttant initialement pour égaler le niveau de performance de son coéquipier Mick Schumacher, affirmant que l’ancien châssis qu’il utilisait le retenait.

Un nouveau châssis est arrivé, apparemment payé par le père de Mazepin, Dmitry, ce qui a permis d’améliorer ses performances.

En fin de compte, ce châssis serait endommagé lors des essais libres du premier Grand Prix du Qatar, le forçant à revenir à cet ancien châssis.

Haas manquait de performances pour concourir tout au long de la campagne 2021, laissant Mazepin et Schumacher sans point à la fin de la saison.

Mazepin finirait cependant P21 dans un championnat de 20 pilotes, puisque la réserve Alfa Romeo Robert Kubica a enregistré les P14 et P15 lors de ses apparitions aux GP des Pays-Bas et d’Italie.

Mazepin a terminé P14 une fois, en arrivant au Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais son meilleur résultat suivant était P17, ce qui signifie qu’il a terminé derrière Kubica.

Le sponsor principal de Haas, Uralkali, dont Dmitry Mazepin est un actionnaire majoritaire, aura son nom au début du titre de l’équipe américaine en 2022, lisant ainsi « Uralkali Haas F1 Team ».