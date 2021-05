Le représentant de Tennessee MAGA défend bizarrement le compromis des trois cinquièmes comme “ mettant fin à l’esclavage ” ⋆ .

Appropos d’absolument rien dont nous pouvons discerner, le républicain de Knoxville Justin Lafferty s’est rendu au Tennessee House pour défendre le fait de compter les Noirs américains comme 3/5 d’une personne. Oui, il l’a défendu. Oui, nous sommes en 2021.

Nous ne sommes pas des spécialistes de l’histoire des premiers États-Unis, mais sur celui-ci, ce n’est pas si difficile. Le pays était divisé sur la question de l’esclavage lors de sa fondation. Les racines de la guerre civile étaient là depuis le début. Sur la question de savoir s’il faut compter les hommes, les femmes et les enfants asservis, les États du sud voulaient que chaque personne soit comptée. Cela leur a donné une plus grande représentation et un plus grand pouvoir. Les États du nord ont souligné que, parce que le Sud traitait les êtres humains comme des biens meubles, les esclaves ne devraient pas être comptés, donnant ainsi au Nord un plus grand pouvoir.

Le compromis des 3/5 n’était que cela. C’était un compromis nécessaire pour repousser la guerre civile à une date ultérieure, qui s’est avérée être quatre vingt et sept ans, la même période pour laquelle nos frères et sœurs noirs sont restés réduits en esclavage. On peut dire tout ce que l’on peut dire sur la nécessité de faire des compromis et de créer une nation ou sur la nécessité de mettre fin à l’esclavage en rédigeant la Constitution, mais il n’y a que deux conclusions. L’institution de l’esclavage était totalement erronée et aurait dû être interdite depuis le début. Et deuxièmement, le compromis visait à prolonger l’esclavage, pas à y mettre fin.

Mais le représentant Lafferty n’est venu à aucune de ces conclusions. Lafferty s’est retrouvé à expliquer la beauté du compromis 3/5. (Vidéo ci-dessous):

Les États du Sud n’ont jamais eu la population nécessaire pour continuer la pratique de l’esclavage partout ailleurs dans le pays. Qu’est-ce que ça veut dire? Appropriation basée sur la population.

Nous avons neuf représentants d’État. En limitant le nombre de population dans le dénombrement, ils ont spécifiquement limité le nombre de représentants qui seraient disponibles dans les États propriétaires d’esclaves, et ils l’ont fait dans le but de mettre fin à l’esclavage..

C’est à 100% en arrière mais, juste en disant.

Ce n’est, bien sûr, rien de plus que la réponse de MAGA à la foule libérale «réveillée» qui veut une approche un peu plus honnête de l’histoire américaine, en particulier, que les États-Unis ont été fondés sur l’une des institutions les plus sauvages, les plus répugnantes et les plus impardonnables. jamais. Nous, libéraux, voulons que tout le monde comprenne et s’attaque au fait que l’institution vit puissamment jusqu’à aujourd’hui.

Le racisme s’accroche toujours à presque tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et comme tout le reste «dur», les MAGA préfèrent de beaucoup blanchir l’esclavage comme une simple «chose» que l’exceptionnalisme américain a surmonté. Ils voudraient nous faire croire que les Noirs américains sont totalement égaux depuis 1865 avec l’adoption des 13-15ème amendements, et donc taisez-vous enfin sur le racisme et tout ce truc «réveillé», il n’y a rien de mal en Amérique sauf que vous vous êtes «réveillé» des gens qui rendent la tâche difficile pour les blancs, et le 6 janvier était une manifestation parce que l’élection a été volée et pas si grave, et s’il vous plaît, taisez-vous et chantez Fier d’être un Américain. C’est plus facile.

Oui c’est le cas. Il est toujours plus facile d’ignorer les choses douloureuses et dommageables, toujours, que ce soit en tant qu’individu ou en tant que pays. C’est effrayant d’affronter la douleur. Souvent, les gens l’ignorent et sourient. Il est également plus facile de mentir sur des choses douloureuses et de les dissimuler, que ce soit dans un texte ou dans un discours prononcé à la Chambre, c’est plus facile. Toujours.

Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui cherchent des réponses faciles et moins de peur dans leur vie. Ce type est l’un d’entre eux.

Le représentant de l’État du TN, Justin Lafferty (à droite) affirme que le compromis des trois cinquièmes – compter les Noirs comme moins qu’une personne – a été inclus dans la Constitution «dans le but de mettre fin à l’esclavage». pic.twitter.com/A6OpfRIwMd – Le recomptage (@therecount) 4 mai 2021

Paix, vous tous

Jason

@JasonMiciak