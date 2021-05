Le représentant démocrate du NJ Malinowski profite des actions liées au COVID et tire des plaintes du Congrès en matière d’éthique ⋆ .

Le représentant démocrate du New Jersey, Tom Malinowski, a déclaré qu’au début de la pandémie de COVID-19, «le moment n’est pas venu pour quiconque de profiter de la vente de ventilateurs, de vaccins, de médicaments, de traitements, d’EPI (équipement de protection individuelle), partout dans le monde. “

Cependant, les archives semblent montrer qu’il l’a fait.

«Depuis le début de 2020, Malinowski a acheté ou vendu jusqu’à 1 million de dollars d’actions dans des sociétés médicales et technologiques qui avaient un intérêt dans la réponse au virus», selon une analyse des enregistrements de transaction par l’Associated Press.

“Les transactions n’étaient qu’une tranche d’une frénésie d’achat et de vente d’actions par le membre du Congrès pendant cette période, d’une valeur pouvant aller jusqu’à 3,2 millions de dollars qu’il n’a pas correctement divulguée”, a également déclaré le service de câblodistribution.

Deux plaintes ont été déposées contre Malinowski auprès du Bureau de l’éthique du Congrès.

Le Stock Act, une loi adoptée en 2012, vise à empêcher les membres du Congrès d’utiliser des informations privilégiées pour prendre des décisions d’investissement et exige que toutes les transactions boursières soient signalées au Congrès dans les 45 jours.

Pourtant, au cours des près de 10 ans qui se sont écoulés depuis la promulgation de la loi, personne n’a été poursuivi en vertu de celle-ci, même si de nombreux membres continuent de faire du commerce ostensiblement », selon l’AP.

Malinowski a acheté les actions lorsqu’elles ont chuté et en a profité lors de leur remontée. “Dans d’autres cas, il a vendu des actions avant qu’elles ne chutent considérablement, selon l’analyse de l’AP d’une liste de transactions que son bureau a déclaré avoir effectuées en 2020”, a rapporté l’AP.

Il a également vendu certaines actions à découvert, ce qui signifie qu’il a misé contre des entreprises qui déclineraient, alors qu’elles se tournaient vers le gouvernement pour une aide financière.

Malinowski a déclaré jeudi que le fait de ne pas déposer les transactions était «une erreur que je possède à 100%».

Il a déclaré que les rapports, dont certains étaient dus il y a plus d’un an, ont été soumis mais non publiés par le bureau de l’éthique du Congrès, qui n’a pas répondu à la demande de commentaires du service de presse.

Malinowski et sa société de courtage ont déclaré que le membre du Congrès ne parlait pas à la société de transactions spécifiques. Cependant, il a reconnu avoir le contrôle ultime de son compte lorsque les transactions ont été effectuées.

Malinowski a acheté 190 000 $ à 625 000 $ d’actions alors que le virus provoquait l’effondrement du marché, a rapporté l’AP.

Certaines des entreprises dans lesquelles il a investi développaient des tests ou des thérapies COVID-19 pour lutter contre les maladies causées par la maladie.

Quelques jours après que le Congrès eut été informé en février 2020 du COVID-19, Malinowski a vendu entre 1001 $ et 15000 $ d’actions de Kimco Realty, une société qui possède des centres commerciaux à travers les États-Unis.Le cours de l’action de la société a chuté le mois suivant à environ la moitié de sa valeur le mois suivant. mois. Le membre du Congrès a ensuite racheté 15 001 $ 50 000 $ en actions de la société qui ont depuis augmenté d’environ 50%, selon l’analyse du service de fil.