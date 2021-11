Le représentant démocrate et l’animateur de CNN Anderson Cooper font une erreur humiliante

Publicité



Dans leur zèle à peindre la situation aussi mauvaise qu’ils le pouvaient pour Kyle Rittenhouse et ceux qui étaient contre les émeutes qui ont eu lieu après que Jacob Blake a été abattu par la police, les démocrates et certains dans les médias ont commis des erreurs majeures.

Tout d’abord, il y avait le président du DCCC, le représentant démocrate Sean Patrick Maloney.

« C’est dégoûtant et dérangeant que quelqu’un ait pu porter un fusil d’assaut chargé pour protester contre le meurtre injuste de Jacob Blake, un homme noir non armé, et prendre la vie de deux personnes et en blesser une autre – sans subir absolument aucune conséquence », a-t-il déclaré. mentionné.

Le président du DCCC, Sean Patrick Maloney (le gars qui a engagé le condamné pour tentative de meurtre Dyjuan Tatro) prétend faussement que Jacob Blake a été tué. Montre à quel point ces gars savent réellement les cas sur lesquels ils commentent. pic.twitter.com/I2OkKGZ5EQ – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 19 novembre 2021

Ensuite, il y avait le présentateur de CNN Anderson Cooper sur sa couverture médiatique aux heures de grande écoute de l’acquittement de Rittenhouse.

« D’abord le meurtre de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin l’été dernier », a-t-il déclaré alors qu’il commençait son programme vendredi avant de parler du verdict de Rittenhouse.

Juste un problème. Jacob Blake est toujours en vie. En fait, il y a à peine deux jours, le Daily Mail a publié un rapport sur les membres de sa famille qui commentaient les progrès de Blake.

« Il a des mauvais jours, cela ne fait aucun doute, mais il est tellement reconnaissant d’être en vie », a déclaré son oncle Justin Blake.

Il a déclaré que Blake ne suivait pas vraiment le procès de Rittenhouse deux jours avant que le verdict ne soit rendu.

« Il doit se concentrer sur lui-même, se concentrer sur ses enfants et sa nouvelle normalité », a déclaré son oncle.

Lors d’une interview en août, Jacob Blake qui, encore une fois, est toujours en vie, a déclaré qu’il pensait que Rittenhouse aurait connu le même sort que s’il était noir.

« C’était comme un coup de pied dans le tu sais quoi », a-t-il déclaré. « J’étais en colère, j’étais furieux et je sentais que j’avais parfaitement le droit de l’être. »

« Pour les raisons pour lesquelles ils ont dit qu’ils m’avaient tiré dessus, ils avaient toutes les raisons de lui tirer dessus, mais ils ne l’ont pas fait. Honnêtement, si sa couleur de peau était différente et que je n’ai pas de préjugés ou de raciste, il aurait probablement été qualifié de terroriste », a-t-il déclaré.

Mais cela n’a pas fonctionné pour les démocrates qui voulaient utiliser la tragédie pour pousser leurs arguments.

Les libéraux, dont le président Joe Biden, n’ont pas approuvé le verdict.

« Je maintiens ce que le jury a conclu. Le système de jury fonctionne et nous devons le respecter », a-t-il déclaré aux journalistes de la Maison Blanche.

Mais après un certain temps, il a publié une déclaration officielle dans laquelle il s’est décrit comme « en colère » contre le verdict.

« Alors que le verdict à Kenosha laissera de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris, nous devons reconnaître que le jury a parlé. J’ai couru sur la promesse de rassembler les Américains, car je crois que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Je sais que nous n’allons pas panser les blessures de notre pays du jour au lendemain, mais je reste inébranlable dans mon engagement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que chaque Américain soit traité de manière égale, avec équité et dignité, en vertu de la loi », a-t-il déclaré.

« J’exhorte tout le monde à exprimer ses opinions de manière pacifique, conformément à l’état de droit. La violence et la destruction de biens n’ont pas leur place dans notre démocratie. La Maison Blanche et les autorités fédérales ont été en contact avec le bureau du gouverneur Evers pour se préparer à toute issue dans cette affaire, et j’ai parlé avec le gouverneur cet après-midi et j’ai offert le soutien et toute l’assistance nécessaire pour assurer la sécurité publique », a-t-il déclaré.

Il a été rejoint par le représentant de New York Jerry Nadler qui a appelé à une enquête fédérale sur le verdict.

«Ce verdict déchirant est une erreur judiciaire et crée un précédent dangereux qui justifie un examen fédéral par le ministère de la Justice. La justice ne peut pas tolérer que des personnes armées traversent les frontières de l’État à la recherche de troubles pendant que les gens s’engagent dans des manifestations protégées par le premier amendement », a-t-il déclaré dans un tweet.

Ce verdict déchirant est une erreur judiciaire et crée un dangereux précédent qui justifie l’examen fédéral par le ministère de la Justice. La justice ne peut pas tolérer que des personnes armées traversent les frontières de l’État à la recherche de troubles pendant que les gens s’engagent dans une manifestation protégée par le premier amendement. https://t.co/Uh95Uc1Ddo – Représentant Nadler (@RepJerryNadler) 19 novembre 2021

Et ils ont été rejoints par deux autres voix de New York.

« Anthony Huber et Joseph Rosenbaum sont des victimes. Ils devraient être vivants aujourd’hui. La seule raison pour laquelle ils ne le sont pas, c’est parce qu’un homme violent et dangereux a choisi de prendre une arme à feu à travers les frontières de l’État et de commencer à tirer sur des gens. Appeler cela une erreur judiciaire est un euphémisme », a déclaré le maire de New York sur Twitter.

« Les trolls d’extrême droite qui pensent que cela fait une différence qu’un tireur violent ait obtenu son arme avant ou après avoir traversé les frontières de l’État passent à côté de l’essentiel : deux personnes sont mortes et leur tueur n’a pas de comptes à rendre. Ce n’est pas la justice et ils le savent », a-t-il déclaré.

Les trolls d’extrême droite qui pensent que cela fait une différence qu’un tireur violent ait obtenu son arme avant ou après avoir traversé les frontières de l’État passent à côté de l’essentiel : deux personnes sont mortes et leur tueur n’a pas de comptes à rendre. Ce n’est pas la justice et ils le savent. – Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 19 novembre 2021

« Nous assistons à un système fonctionnant comme prévu et protégeant ceux pour lesquels il a été conçu. Mon cœur se brise toujours pour les communautés et les familles dont le chagrin s’aggrave maintenant, et pour les innombrables autres qui seront niées et privées dans des scènes similaires à travers le pays », a déclaré la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

Ce à quoi nous assistons, c’est un système fonctionnant comme prévu et protégeant ceux pour lesquels il a été conçu. Mon cœur se brise encore pour les communautés et les familles dont le chagrin s’aggrave maintenant, et pour les innombrables autres qui seront niées et privées dans des scènes similaires à travers le pays. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 19 novembre 2021