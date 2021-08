Le représentant Donalds incendie la collecte de fonds sans masque Pelosi en Californie: elle pense qu’elle est différente de vous

in

Le représentant Byron Donalds, R-Fla., a visé lundi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour avoir organisé une collecte de fonds sans masque alors que ses électeurs sont toujours liés aux réglementations COVID-19.

“C’est le pays de l’hypocrisie”, a déclaré Donalds à l’hôte invité de “Fox News Primetime”, Jesse Watters. “Ces gens vivent d’une manière différente. Ce sont des hypocrites. Ils n’aiment pas vivre sous les normes qu’ils veulent vous imposer.”

PELOSI A PANNE POUR LA COLLECTE DE FONDS NAPA PENDANT LA PRÉSIDENCE DE BIDEN SOUS LE SIÈGE

“Ils établissent toutes leurs règles pour le peuple américain mais ils ne les suivent pas”, a-t-il poursuivi. “Ils disent aux pauvres d’Amérique ce qui doit être fait mais ils ne le font pas eux-mêmes. Alors ils aiment avoir du cristal sur une table et avoir du crabe géant et toutes ces bonnes choses sans masques mais quand il s’agit du peuple américain , comme disons dans la ville de New York, ils ne sont pas autorisés à aller dans un restaurant s’ils ne présentent pas leur carte de vaccination”, a-t-il déclaré.

Pelosi a été vu s’adressant à un groupe de donateurs démocrates sans masque lors d’un événement de collecte de fonds en plein air ce week-end. La vidéo et les tweets de l’événement montrent un personnel d’attente entièrement masqué s’occupant d’invités non masqués qui étaient assis ensemble de manière rapprochée.

“C’est pourquoi ils n’ont aucune crédibilité”, a déclaré Donalds. “Et c’est pourquoi le peuple américain en a fini avec ça. C’est fini. Ils veulent juste vivre leur vie comme Nancy Pelosi vit la sienne.”

Donalds a également visé le sénateur Chuck Schumer, DN.Y., pour une vidéo largement moquée de lui dansant avec l’animateur de fin de soirée Stephen Colbert lors d’un concert à New York samedi.

CHUCK SCHUMER s’est moqué de la vidéo de danse de CENTRAL PARK AVEC STEPHEN COLBERT

“La danse de Schumer est tout aussi embarrassante que la façon dont Joe Biden a géré l’Afghanistan – quelque chose que personne ne veut jamais voir et ne devrait jamais être répété”, a plaisanté Donalds.

“Soyons clairs. Les démocrates adorent vivre et faire toutes ces choses pendant que le peuple américain souffre. Notre frontière est grande ouverte. Les dépenses sont un gâchis. L’inflation est en hausse. Le pouvoir d’achat des Américains pauvres a été anéanti, nous ont plus de 10 000 Américains enfermés derrière les lignes des talibans en Afghanistan, et ces gens veulent faire la fête », a-t-il déclaré.