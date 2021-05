Le représentant du GOP Banks dit que Cheney “ a échoué dans sa mission en tant que porte-parole en chef de notre parti ” ⋆ .

Le représentant Jim Banks, lors d’une interview sur Fox News dimanche, a déclaré que la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney, avait «échoué dans sa mission en tant que porte-parole en chef de notre parti».

Banks a déclaré à l’ancre Chris Wallace que Cheney ne s’était pas concentré sur la lutte contre l’agenda Biden et sur l’obtention de la majorité lors du prochain cycle électoral 2022.

Le républicain de l’Indiana a déclaré que les programmes d’information se concentrent sur «Liz Cheney et le 6 janvier et Donald Trump nous distrait de ce qu’il faut faire pour sauver ce pays et reconquérir la majorité lors des élections de mi-mandat».

Cheney, critique ouvertement de l’affirmation de l’ancien président Trump selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 avait été entachée de fraude, était l’un des 10 républicains de la Chambre à voter en faveur de la destitution de Trump plus tôt cette année à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

«Trump cherche à démêler les éléments critiques de notre structure constitutionnelle qui font fonctionner la démocratie – la confiance dans le résultat des élections et la primauté du droit», a écrit Cheney dans un éditorial récemment publié. Elle a également écrit que «nous, les républicains, devons défendre des principes véritablement conservateurs et nous éloigner du culte dangereux et antidémocratique de la personnalité de Trump».

Cheney pourrait bientôt être évincée de son poste de présidente de la conférence républicaine de la Chambre, avec des personnalités aussi importantes que l’ancien président Trump et le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui soutiennent le remplacement de Cheney par la représentante Elise Stefanik de New York.

