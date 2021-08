Le représentant du GOP Boebert révèle que son mari a gagné près d’un million de dollars au cours des deux dernières années en tant que consultant en énergie .

in

La représentante du GOP, Lauren Boebert, a révélé cette semaine dans les états financiers du Congrès que son mari avait gagné 478 000 $ en 2020 en travaillant comme consultant pour une entreprise énergétique. L’information n’a pas été divulguée par la membre du Congrès de première année lors de sa candidature.

Dans les documents de divulgation déposés auprès de la Chambre, Boebert a rapporté que son mari Jayson Boebert a reçu la somme de “Terra Energy Productions” l’année dernière et 460 000 $ de la même entreprise en 2019. Boebert a été un ardent défenseur de l’industrie de l’énergie, qui est un secteur actif dans son quartier.

Auparavant, Boebert avait déclaré que ses revenus provenaient d’un restaurant et d’un fumoir sur le thème des armes à feu appartenant à elle et à son mari. Selon ses formulaires de divulgation, Shooters Grill a perdu 143 000 $ en 2019 et 226 000 $ en 2020. Elle s’est présentée au Congrès en faisant valoir que les blocages pandémiques en cours menaçaient des entreprises comme la sienne.

Les récentes révélations de Boebert surviennent alors que la Commission électorale fédérale a sondé sa campagne cette semaine pour obtenir des informations supplémentaires sur une série de transactions de campagne, y compris un certain nombre de paiements Venmo qui, selon la campagne, ont été effectués par erreur.

