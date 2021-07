Le représentant du GOP, Buddy Carter espère que tout le monde se fera vacciner ⋆ 10z viral

représentant Ami Carter (R-GA), dont la formation est en pharmacie, a encouragé tout le monde à se faire vacciner contre le Covid-19 dans une interview dominicale avec CNN Paméla Brun.

« J’encourage tout le monde à se faire vacciner. Je pense que c’est sûr et efficace », a-t-il déclaré. « En tant que professionnel de la santé, j’espère que tout le monde le fera. Mais je ne vais pas supprimer nos droits au premier amendement pour m’assurer que cela se produise. »

Il a ajouté : « Nous devons faire savoir que c’est sûr et efficace, que je préfère avoir le vaccin que le virus, et que nous avons besoin de gens pour se faire vacciner. »

Carter a commenté le président Joe Biden‘ affirme que la désinformation sur le vaccin sur les réseaux sociaux « tue des gens », convenant que les informations « doivent être rectifiées », mais pas d’une manière qui « dicte à ces plateformes ce qui est de la désinformation et ce qui ne l’est pas. “

“C’est quelque chose que vous entrez dans le premier amendement et la suppression de la liberté d’expression”, a déclaré Carter. “C’est quelque chose que l’administration Biden essaie de faire, qu’elle ne devrait pas essayer de faire. Qu’est-ce que la désinformation ? C’est dans les yeux du spectateur là-bas.

À la question de Brown s’il envoyait des messages contradictoires en assistant à un événement du GOP qui appelait au limogeage du Dr. Antoine Fauci aux côtés des législateurs encourageant les gens à ne pas se faire vacciner.

« Eh bien, vous voulez parler de désinformation. Gardez à l’esprit que le vice-président [Kamala] Harris est celle qui a dit qu’elle ne prendrait jamais un vaccin créé sous l’administration Trump », a-t-il répondu.

Après avoir été poussé par Brown à répondre à propos de l’événement spécifique, Carter a répondu que même s’il n’était pas d’accord avec Rep. Marjorie Taylor GreeneLes opinions de (R-GA) sur le vaccin, “elle a parfaitement le droit d’avoir son opinion”.

Brown a ensuite tenté de pivoter pour répondre aux affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées, mais Carter a déclaré qu’elle comparait la crédibilité des sources d’information des vaccins aux élections « entre dans les pommes et les oranges ».

« Il y a un danger que vous ayez des bananes », a-t-il déclaré, ajoutant : « À votre avis, écoutez, j’ai toujours dit que le problème dans la certification électorale était que les changements dans ces États, dans l’État La Géorgie, l’Arizona et le Michigan ont été créés par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et non par le pouvoir législatif par lequel ils auraient dû être créés. »

Regardez ci-dessus, via CNN.

