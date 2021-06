Le représentant du GOP, Byron Donalds, affirme qu’il est exclu du Black Caucus du Congrès en raison de la politique ⋆ 10z viral

*Représentant. Byron Donald, R-Fla., parle d’être exclu du Congressional Black Caucus (CBC).

Le porte-parole de Donalds, Harrison Fields, a déclaré dans une déclaration à The Hill que « tout ce que nous avons, c’est l’épaule froide », chaque fois que son personnel a tendu la main aux membres de la CBC. Une source a déclaré à BuzzFeed News que le caucus bloquait l’adhésion de Donalds, probablement à cause de son parti politique.

“La triste réalité est que bien que le membre du Congrès et ceux de la CBC partagent la même race, le (R) derrière son nom le disqualifie de membre aujourd’hui”, a déclaré Fields.

Un porte-parole de la CBC a déclaré à The Hill dans un communiqué que le groupe “reste déterminé à lutter pour les problèmes qui soutiennent les communautés noires, notamment le projet de loi sur la responsabilité de la police, la protection des droits de vote et un projet de loi sur l’emploi qui aide nos communautés”.

“Nous travaillerons avec ceux qui partagent nos valeurs et nos priorités pour les électeurs que nous servons”, a ajouté le porte-parole.

ICYMI : Ce matin, j’ai rejoint @CNN pour discuter de l’importance de la diversité de la pensée et de l’idéologie politique au sein du Congressional Black Caucus. En tant que jeune Noir né dans le centre-ville, mon point de vue et mes idéaux conservateurs devraient être accueillis à la CBC, et non ignorés. Regardez ci-dessous. https://t.co/dlc9xSXBWT – Byron Donalds (@ByronDonalds) 10 juin 2021

Donald est apparu sur “The Ingraham Angle” pour discuter d’être exclu.

« Les médias couvrent les démocrates depuis un certain temps. Donc, quand ils essaient d’évoquer le président Trump et les choses qu’il a dites comme justification, j’ai trouvé cela scandaleux parce que Laura, la dernière fois que j’ai vérifié, je suis né noir, j’ai grandi noir, je l’ai fait en Amérique en tant qu’homme noir, j’ai obtenu mon diplôme universitaire en tant qu’homme noir, j’ai élevé mes fils en tant qu’homme noir, je suis entré dans les couloirs du Congrès en tant qu’homme noir », a déclaré Donalds à Ingraham. “Donc, je ne sais pas ce que Donald Trump, Joe Biden ou franchement qui que ce soit a à voir avec la CBC et moi-même.”

Il aurait parlé à trois membres de CBC de son adhésion au groupe mais n’a pas reçu de réponse, a rapporté Buzzfeed.

“Pour moi, Laura, il s’agit de s’assurer que les idéaux conservateurs sont réellement discutés dans la salle et à la table”, a expliqué Donalds. « Je sais que beaucoup de membres de la CBC ne seront pas d’accord avec moi et je ne serai pas d’accord avec eux. Mais il s’agit d’avoir la conversation que la gauche dit toujours vouloir avoir. Je suis prêt à l’avoir, je suis prêt à m’asseoir et à en discuter, mais apparemment, ils ne veulent pas en discuter avec moi.

Il a poursuivi : « Pour moi, nous sommes tous membres du Congrès. Nous allons à des émissions de télévision tout le temps. Nous débattons les uns contre les autres en comité et à la Chambre, donc je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons tout simplement pas avoir cette conversation juste en face de l’autre et ensuite nous partons de là et nous nous séparons si c’est ce que la décision est, ” il a continué. « Je pense que c’est plus une question d’habitude à la façon dont ils font les choses à la CBC. Je ne sais pas si je leur cause un problème ou non, mais il s’agit vraiment du fait que toute l’Amérique noire et toute l’Amérique sont exposées à toutes les idées et idéologies de l’éventail politique, pas seulement une.

La SRC n’a actuellement aucun membre républicain.