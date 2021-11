Le représentant du GOP fustige les démocrates pour la crise frontalière: « La direction du Congrès doit changer »

Le représentant Tony Gonzales, R-Texas, a fustigé les démocrates pour avoir permis la crise frontalière, arguant que l’administration Biden ne veut pas l’atténuer alors qu’une autre caravane de migrants se dirige vers les États-Unis. Le représentant Gonzales a rejoint « Fox News Live » dimanche pour discuter de la question alors que l’inquiétude suscite dans le monde entier la variante omicron COVID.

REPRÉSENTANT. KATKO : BIDEN « NE FAIT RIEN » POUR ARRÊTER LE FLUX DE DROGUES TRAVERSANT LA FRONTIÈRE, TUANT DES AMÉRICAINS

TONY GONZALES : Ce qu’ils doivent faire, c’est sécuriser notre frontière sud et la protéger de tous les immigrants illégaux qui passent. Vous savez, nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale et cela met la vie des gens en danger. Malheureusement, cette administration ne veut rien faire parce que s’ils le faisaient, ils le feraient. Au lieu de cela, ils attaquent nos hommes et nos femmes en vert qui essaient de se protéger et de protéger notre pays de cela, et j’y reviens, où sont les démocrates de la Chambre ? Vous savez, j’ai un projet de loi qui ferait deux ou trois choses différentes. Premièrement, il qualifierait les cartels d’organisations terroristes. Il ferait également en sorte que notre patrouille frontalière reçoive le salaire qu’elle mérite. C’est le genre de choses que les gens recherchent. Le leadership au Congrès doit changer, et lorsque les républicains auront la Chambre, nous veillerons à sécuriser la frontière sud.

