Le représentant du GOP Kinzinger se demande si Satan a écrit un courrier électronique pro-Trump bizarre et culte

Dois-je prendre des leçons sur la façon d’agir de manière convaincante comme un MAGA au cas où Donald Trump reviendrait un jour à la Maison Blanche ? Parce que Kyrsten Sinema et Joe Manchin semblent déterminés à y arriver. Et si l’e-mail de collecte de fonds suivant est une indication, Trump n’exige qu’une obéissance abjecte de la part de ses sujets.

Je sais donc qu’il est indispensable d’avoir un chapeau rouge stupide, mais mes compétences en génuflexion se sont atrophiées au cours des dernières décennies depuis que j’ai cessé d’être chrétien. Puis-je m’en tirer avec une génuflexion à moitié cul à un despote à la poigne de fer ? Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d’informations que vous pouvez trouver sur Google.

Malheureusement, je n’ai jamais été très doué pour adorer, et si Donald Trump est le fidèle désigné, je préférerais simplement assumer le rôle de sacrifice de chèvre et en finir avec cela. Vous avez fait une belle course, Amérique ! Maintenant, coupe cette artère carotide et transforme-moi en gyroscope épicé, tout de suite.

Bien sûr, un nombre infime de républicains ont réussi à conserver leur âme râpée au cours des dernières années. Deux d’entre eux sont Adam Kinzinger, représentant de l’Illinois, et Charlie Sykes, personnalité médiatique qui n’a jamais été Trump. Jeudi, Sykes a publié un message de collecte de fonds du Comité national républicain du Congrès dingue qui ressemblait plus à une demande de rançon qu’à un appel aux donateurs.

Sykes a demandé : « Qui a écrit cette merde ? Et est-ce que ça marche ?”

Réponse de Kinzinger : « Satan (indirectement) et oui.

Et voici le message du CNRC :

« Vous êtes un traître… « Vous avez abandonné Trump. « On nous a dit que vous étiez un patriote éprouvé et fidèle de longue date. Mais quand Trump a dit qu’il se présenterait à la présidence si nous reprenions la maison à Nancy Pelosi…. Tu n’as rien fait. Trump s’est-il trompé sur vous ? « C’est votre dernière chance de prouver votre loyauté ou d’être qualifié de déserteur. Nous vous donnons une dernière chance de vous tenir aux côtés de Trump. Vous n’avez que 17 min >>>”

Putain de merde, c’est une merde effrayante. Mais au moins les conservateurs ne sont pas des moutons, non ?

Droit?

Pouah. J’en ai tellement fini avec ça. Fin de la simulation ! S’il te plaît!

Non? D’accord, bien. Ça valait le coup d’essayer.

