Le représentant du Kansas, Aaron Coleman, arrêté pour conduite en état d’ébriété

Un législateur démocrate du Kansas qui avait précédemment admis s’être livré à de la pornographie vengeresse a été arrêté ce week-end pour avoir prétendument conduit sous l’influence de l’alcool moins d’un mois après son arrestation pour suspicion de violence domestique. Les soldats de la Kansas Highway Patrol ont emmené le représentant de 21 ans. Aaron Coleman en garde à vue tôt samedi matin à la suite d’un contrôle routier, a rapporté KAKE, filiale de Wichita ABC.

Selon le rapport, le démocrate de Kansas City a été arrêté alors qu’il conduisait en direction ouest sur la I-70 au kilomètre 203. Il aurait été réservé vers 1 heure du matin dans la prison du comté de Douglas ; il a été libéré samedi après-midi vers 13 h 37 après avoir déposé une caution de 250 $.

Quelques heures avant son arrestation, Coleman a critiqué le représentant des démocrates du Kansas. Brandon Woodward et Rép. Vic Miller pour obtenir des DUI pendant son mandat.

« La seule solution est d’expulser Brandon Woodard pour *deux* chefs d’accusation de crime DUI. Et le mettre en prison à Olathe pour une nuit », a écrit Coleman sur Twitter juste après 20 heures vendredi.

« Vic Miller. DUI pendant qu’il était au pouvoir?… Très intrigué », a-t-il ajouté dans un deuxième tweet.

Vic Miller. DUI en fonction?… Très intrigué @RepTomSawyer ou @KSHouseDems ont-ils des remarques sur ma motion d’expulsion ? #ksleg https://t.co/2uEL6JGKPq – Représentant Aaron Coleman ️ (@Aaron4KS37) 27 novembre 2021

Leader démocrate de Kansas House Tom Sawyer dimanche a appelé à la démission de Coleman.

« Je tiens à réitérer ce que j’ai dit dans le passé : il est clair que le représentant Coleman a un besoin urgent d’aide », a-t-il écrit dans un communiqué. «Pour le bien de l’État du Kansas, de ses électeurs et de lui-même, il devrait démissionner et se concentrer sur l’obtention de l’aide dont il a cruellement besoin. Le stress de la législature n’est pas un environnement sain pour quelqu’un dans cet état mental.

Gouv. Laura Kelly, également démocrate, a fait écho à l’appel de Sawyer à la démission de Coleman.

« Monsieur. L’arrestation la plus récente de Coleman est une preuve supplémentaire qu’il n’est pas apte à siéger à la Chambre des représentants du Kansas et que sa présence continue à l’Assemblée législative ne rend pas service à ses électeurs », a-t-elle déclaré. « Il devrait démissionner immédiatement et rechercher le traitement dont il a besoin. S’il ne démissionne pas, la législature devrait utiliser son processus pour le révoquer.

Le 30 octobre, Coleman assiégé avait déjà été arrêté pour violence domestique. Selon un rapport de KSNT, filiale de Topeka NBC, des agents du service de police d’Overland Park ont ​​répondu à un appel au 911 au domicile de Coleman vers 20 h 15 ce soir-là.

Le frère de Coleman a déclaré à la police que lui et Coleman avaient eu une altercation verbale au sujet de son baptême à venir qui s’est rapidement détériorée et est devenue physique, selon des documents judiciaires obtenus par KSNT. Le frère aurait déclaré que Coleman l’avait poussé, lui aurait donné un coup de poing à la poitrine et lui aurait craché dessus. Le grand-père des deux hommes aurait également déclaré à la police qu’il avait été témoin de la bagarre entre ses petits-fils et que Coleman l’avait menacé de violence avant de renverser un ventilateur et de renverser une chaise.

Les agents ont arrêté Coleman sur la base des déclarations de son frère et de son grand-père, a rapporté KAKE. Dans le rapport d’arrestation, les agents auraient noté que Coleman n’était « pas coopératif » et a refusé de s’identifier. Son comportement a été décrit comme « extrêmement erratique » et il aurait déclaré à la police qu’il n’avait pas dormi depuis 72 heures. La police l’a emmené à l’hôpital avant de le mettre en prison.

Il a été libéré sous caution de 1 000 $ et a reçu l’ordre de subir une évaluation de sa santé mentale et de suivre un programme de santé mentale comme condition de sa libération. Il a plaidé non coupable de l’accusation de batterie domestique.

Le législateur de première année a fait l’objet d’une enquête législative plus tôt cette année après qu’une ancienne petite amie l’a accusé de l’avoir giflée et étranglée, mais il n’a reçu qu’une lettre d’avertissement informelle, selon le Kansas City Star.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, Coleman a admis l’année dernière avoir harcelé des filles en ligne au collège. Lors d’un incident, il a menacé de partager une photo nue d’une femme si elle ne lui envoyait pas plus d’images nues. Elle a refusé et il a mis sa menace à exécution.

« Je ne pense tout simplement pas qu’il ait besoin d’être dans une position de force compte tenu de ce qu’il a fait aux filles », la victime, Kati Hampton, 20 ans, a déclaré au New York Times. Elle a déclaré au média qu’elle ne connaissait pas Coleman au moment de l’incident, affirmant qu’elle pensait qu’il l’avait trouvée sur Snapchat.

[image via Overland Park Police]

