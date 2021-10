Le représentant du Texas Michael McCaul: Biden a annulé la politique de Rester au Mexique « parce qu’elle portait le nom de Trump »

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, a lancé un avertissement aux Américains sur la crise frontalière lors du dernier « Sunday Night in America ».

L’hôte Trey Gowdy a invité McCaul à discuter de la décision de la Cour fédérale visant à « appliquer et mettre en œuvre » les protocoles de protection des migrants, autrement connus sous le nom de politique « Rester au Mexique ». Cette politique exigeait de renvoyer les migrants au Mexique pendant que leurs procédures d’immigration étaient entendues, au lieu de les libérer aux États-Unis.

L’administration Biden a tenté à plusieurs reprises d’annuler la politique malgré les problèmes persistants à la frontière. McCaul, qui dirige la commission des affaires étrangères, a déclaré que c’est pourquoi la crise frontalière est une « blessure auto-infligée ».

« C’est hors de contrôle. C’est une blessure auto-infligée », a déclaré McCaul. « Le premier jour, le président Biden a abrogé la politique Rester au Mexique, les accords d’asile, les protocoles de protection des migrants, qui fonctionnaient. »

« Vous regardez cette caravane, vous parlez de dizaines de milliers de personnes qui arrivent, des gens sans frontières menaçant la patrouille frontalière qu’ils vont leur faire la guerre. J’ai vécu dans cet état toute ma vie. Et J’étais procureur fédéral, présidant la sécurité intérieure comme vous le savez, et c’est le pire que j’aie vu. Cela va empirer, Trey, pas mieux, avant que cela ne se termine », a poursuivi McCaul.

McCaul a également déploré que le président Joe Biden n’ait probablement pas réalisé toutes les conséquences de l’annulation des politiques précédentes sur les migrants et a simplement démantelé les lois « parce qu’il avait [Donald] Le nom de Trump dessus. »

« Je pense que c’est le plan depuis le début. Pour en revenir à la campagne, c’est à ce moment-là que vous avez commencé à voir les trafiquants se rendre compte que la loi allait changer. Et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à faire passer ces enfants à travers la frontière. Et c’est devenu un vrai problème , une prophétie auto-réalisatrice. Je ne pense pas qu’ils se soient rendu compte de l’annulation de cela dès le premier jour, juste parce qu’il y avait le nom de Trump dessus, quelles en seraient les conséquences », a déclaré McCaul.

Cependant, McCaul a également noté que de nombreux citoyens hispaniques autour de la frontière n’étaient pas d’accord avec ces politiques démocrates et appelaient plutôt à « la loi et l’ordre ».

« Cela ne résonne pas avec le peuple américain chez lui. Ils veulent la loi et l’ordre. Ce qui est intéressant aussi, c’est que je trouve à la frontière, dans les comtés frontaliers de mon état, la population hispanique, ils veulent la sécurité. Ils veulent la loi et l’ordre. Ils ont des valeurs conservatrices. Et ils commencent à jeter un regard critique sur le parti républicain en ce moment, car ils n’aiment pas ce qu’ils voient avec Kamala Harris et le mouvement socialiste », a déclaré McCaul.

Vendredi, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé qu’il était prêt à rétablir la politique de Rester au Mexique d’ici la mi-novembre. Cela s’est produit malgré les efforts continus de l’administration Biden pour annuler les protocoles.