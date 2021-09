Le représentant Gallagher dénonce Biden pour avoir “menti” sur la crise en Afghanistan

Le représentant Mike Gallagher a rejoint ‘Fox News Primetime’ pour réagir à la gestion par Biden de la crise en Afghanistan.

MIKE GALLAGHER : Eh bien, bien sûr. Je pense que même pour les partisans du retrait – et moi-même – je voulais que nous gardions une petite force antiterroriste et que Bagram [Air Base] comme moyen de protéger le pouvoir, en particulier contre la Chine sur le long terme, mais même si vous n’êtes pas d’accord avec cela, il y avait un moyen de le faire qui n’était pas un fiasco si humiliant et évidemment de rendre Bagram et de retirer des ressources militaires avant d’avoir obtenu tous les Un citoyen américain hors du pays sera considéré comme l’une des pires erreurs de politique étrangère de l’histoire de la politique étrangère des États-Unis et donc ce président, pour ajouter l’insulte à l’injure, ment au peuple américain depuis deux semaines. Il a dit qu’Al-Qaïda a été décimé en Afghanistan, ce qui n’est pas vrai. Il a dit que nos alliés ne s’inquiétaient pas de la manière dont cela a été mené—ce n’est pas vrai. Il a dit que les Américains n’avaient pas de difficulté à se rendre à l’aéroport. Bien évidemment, nous venons d’en laisser des centaines sinon des milliers derrière nous. Donc, c’était un énorme mensonge. Le fondement de notre politique étrangère a toujours été la paix par la force. Eh bien, la doctrine Biden consiste à semer le chaos par la faiblesse et la faiblesse invite à l’agression et je crains que nous n’ayons commencé à voir l’agression de nos adversaires au niveau international à cause de ce désastre absolu.

