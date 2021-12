Le représentant Gottheimer dit que des manifestants progressistes ont crié « Juif » lors d’un événement dans le NJ

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, soutient l’affirmation incendiaire d’un membre juif du Congrès selon laquelle il aurait entendu des manifestants crier « Juif ! » à lui lors d’un événement en septembre dans le New Jersey.

Le représentant démocrate de Garden State, Josh Gottheimer, a fait sensation lors d’un discours prononcé le 13 décembre à l’Université Rutgers, dans lequel il a déclaré avoir été attaqué par des manifestants antisémites le 20 septembre alors que lui et Raimondo faisaient une série d’arrêts dans le comté de Bergen pour promouvoir le président. Le projet de loi d’infrastructure de Joe Biden.

Le couple a été accueilli par une centaine de chahuteurs à Glen Rock – dont la plupart, selon Gottheimer, venaient de la section locale du Working Families Party. La situation était suffisamment intense pour que les agents de sécurité de Raimondo insistent pour que le couple voyage dans le véhicule du secrétaire au commerce.

« Ils allaient de magasin en magasin pour protester et alors que nous entrions dans la boulangerie, quelqu’un dans la foule a crié avec dérision » Juif! « », a déclaré Gottheimer, ajoutant que Raimondo avait également entendu la remarque et avait réagi avec dégoût. « Elle ne pouvait pas y croire. Je me souviens l’avoir regardée.

Raimondo a déclaré au Post cette semaine qu’elle aussi avait entendu les railleries haineuses.

« L’antisémitisme est répréhensible, répréhensible et inacceptable. Je me joins au membre du Congrès Gottheimer pour condamner ces attaques haineuses qui n’ont absolument aucune place dans notre politique », a déclaré Raimondo.

Bien qu’il soit démocrate, Gottheimer est l’une des voix les plus modérées de son parti et ses attaques contre « The Squad » et les progressistes ont longtemps suscité la colère des militants. Le PAM a approuvé

son principal adversaire infructueux en 2020, Arati Kreibich – qui était elle-même à la manifestation.

Le PAM a réfuté l’affirmation de Gottheimer.

« Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme au PAM, et pour être clair, si cela se produisait lors d’un événement du PAM, la personne aurait été immédiatement réprimandée et invitée à partir », a déclaré Sue Altman, directrice du parti dans le New Jersey. « Nous avons examiné des séquences vidéo de nos manifestations et interrogé de très nombreux participants, y compris des membres juifs du PAM. Toutes les images ont été mises à disposition de la presse. Nous n’avons trouvé aucun signe d’une telle explosion. Personne à qui nous avons parlé n’a été témoin d’un discours antisémite, et la plupart se sont portés volontaires pour dire qu’ils auraient immédiatement mis fin à un tel comportement.

Le membre du Congrès était venu sur le campus pour exprimer son mécontentement face à la décision du syndicat des professeurs à temps partiel de Rutgers de soutenir le Hamas lors de leur dernière série d’hostilités contre Israël.

« Il n’y a pas si longtemps, j’ai organisé un événement dans mon district pour parler des avantages du projet de loi fédéral bipartite sur les infrastructures, mais des membres du Working Families Party ont perturbé l’événement en me criant « Juif ». Qu’en est-il de notre pays ? Gottheimer a dit aux étudiants.

InsiderNJ, qui couvrait la manifestation à l’époque, a noté que les choses avaient été « un peu impolies » et que « des insultes verbales ont été lancées contre le membre du Congrès ».

Le discours de Rutgers a néanmoins circulé dans les cercles juifs et a remporté les éloges de Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League.

« Le membre du Congrès Gottheimer a parlé avec émotion de la menace d’antisémitisme qui pèse sur les étudiants sur le campus, et nous l’applaudissons pour l’avoir soulignée. Si le membre du Congrès dit qu’il a été victime d’une remarque antisémite, nous le prenons au mot », a déclaré un porte-parole de l’ADL, Jake Hyman.