Le représentant Greene critiqué pour avoir comparé la politique des masques de maison à l’Holocauste ⋆ .

Nous sommes assez loin dans le temps maintenant qu’il n’y a pratiquement plus de survivants de l’Holocauste, voire aucun, et nous perdons même une partie de la prochaine génération, les enfants, les nièces et les neveux. Mais tout l’intérêt de «Never Forget» est que l’histoire n’oublie jamais. Nous n’avons pas besoin de témoins oculaires ou de membres de la famille pour nous parler de l’horreur de l’Allemagne nazie. Nous étudions, lisons, installons des musées commémoratifs, et plus encore. Et quand un politicien américain dit que les règles relatives aux vaccins et aux masques s’apparentent aux abus qui ont eu lieu dans l’Allemagne nazie, il nous incombe de «ne jamais oublier» et de crier de rage. C’est assez répugnant pour que cela coûte son travail à Marjorie Taylor-Greene. Ce n’est pas sa première offense.

Elle n’a pas déformé son point de vue. Elle a dit à l’origine qu’elle et d’autres républicains sont traités comme des citoyens de seconde zone, et quand nous regardons en arrière dans l’histoire les Juifs en Allemagne, ils ont été traités comme des citoyens de seconde zone et ont été transportés dans des chambres à gaz et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi.

Elle a également déclaré que Nancy Pelosi était malade mentale et «la reine de la maison».

Comme si cela ne suffisait pas, Marj a fait ses déclarations dégoûtantes sur le Christian Broadcasting Network, avec leur animateur le plus estimé, David Brody, qui n’a fait que hocher la tête.

L’incident a amené une grande partie du pays à se demander si Marj a trouvé un moyen de se faire expulser du parti républicain. La déclaration est ci-dessous et nous aurons des commentaires de suivi:

MTG dit que le président Pelosi veut que les membres du Congrès se font vacciner et sinon porter des masques est «exactement le type d’abus» alors que le meurtre de Juifs dans des chambres à gaz pendant l’Holocauste et David Brody hoche la tête. Pas de suivi. pic.twitter.com/inXfD8UBiG – Jake Tapper (@jaketapper) 22 mai 2021

De manière prévisible et assez révélatrice, Liz Cheney a été l’une des premières à appeler la déclaration. Il y a peut-être une leçon quelque part là-dedans, étant donné son fort conservatisme:

C’est de la folie diabolique. https://t.co/xHeUgbx7wa – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 22 mai 2021

Salut Marjorie Taylor Greene… Les restrictions COVID NE SONT PAS comme les étoiles d’or et les chambres à gaz de l’Allemagne nazie! Ma grand-mère de 95 ans peut vous dire à quoi ressemblait VRAIMENT l’Holocauste: les nazis ont tué ses parents, ses 6 frères et sœurs et toute sa famille élargie. STFU 🖕pic.twitter.com / 3cBRUKJQwe – Jake Lobin (@JakeLobin) 21 mai 2021

C’est le type de refoulement qui est le plus efficace mais qui n’est pas nécessaire. Le monde a promis de «ne jamais oublier». Comparer les situations revient à cracher sur la mémoire de ceux qui sont perdus.

Une obligation de porter un masque dans un cadre intérieur = Holocauste nazi. La dureté effrontée de son commentaire mise à part, pourrait-elle être plus un flocon de neige? Je veux dire, porter un masque est vraiment si difficile ou imposant? Https: //t.co/YsvgBYWceC – Barth Keck (@ keckb33) 22 mai 2021

Lisez les deux ci-dessous:

Intéressante prise de Marjorie Taylor Greene, comparant les restrictions de Covid à l’Allemagne nazie, puisqu’elle SOUTIENT l’Allemagne nazie. Peut-être qu’elle est cool avec les restrictions. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/feM6grTHS5 – Pexsy 🇺🇳 (@Pexsy) 21 mai 2021

Marjorie Taylor Greene qualifie Pelosi de “ nazi malade mental ” pour avoir refusé de lever les mandats de masque https://t.co/f4pPl0AGVi – Daily Mail Online (@MailOnline) 21 mai 2021

MTG a décrié contre les masques…. en le comparant à un comportement «Auschwitz»… Je suppose que si Marjorie Taylor Greene et le journaliste avaient vécu dans les années 1940, ils auraient été du côté des NAZI … Le grand mensonge est le concept d’un NAZI… – Bocquet Jacques (@ BocquetJacques1) 22 mai 2021

Autant une sympathisante nazie que Marjorie Taylor Greene, je suis surprise qu’elle n’en sache pas plus sur la souffrance des Juifs sous l’Holocauste – Lili white🌎🌊🌊 (@ Liliwhite6966) 22 mai 2021

«Je pense que toute personne juive rationnelle n’aime pas ce qui s’est passé en Allemagne nazie et toute personne juive rationnelle n’aime pas ce qui se passe avec des mandats de masque autoritaires. J’ai interrogé la représentante Marjorie Taylor Greene à propos de son commentaire comparant les mandats de masque à l’Holocauste @ 12News pic.twitter.com/8SVljeXjSM – Bianca Buono (@BiancaBuono) 22 mai 2021

En parlant de compatriotes racistes et sympathisants nazis:

Le représentant du GOP Paul Gosar tente de répondre «combien de nazis, de négationnistes et de croyants de QAnon pouvez-vous taguer dans un tweet? pic.twitter.com/1mMEijL5Bm – Christian Vanderbrouk (@UrbanAchievr) 21 mai 2021

Et cela sera discuté. C’était juste un vendredi soir et maintenant un long week-end à venir, cela ne sera pas traité tout de suite, voire pas du tout:

J’ai lu les commentaires de Marjorie Taylor Greene hier soir et je me suis dit que ce matin, il y aurait des déclarations de McCarthy et des dirigeants du GOP selon lesquelles elle avait été expulsée de la Conférence et ils s’opposeraient à sa réélection, à des invitations aux discours, à des appels à démissionner, etc. . Sont là? – Bill Kristol (@BillKristol) 22 mai 2021

