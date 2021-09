Le représentant Greg Steube fait exploser le coup de circuit de Moonshot dans un match de baseball du Congrès

Lire du contenu vidéo

Greg Steube ressemblait moins à un politicien et plus à Juan Soto Mercredi soir … frapper un home run imposant dans le match de baseball du Congrès qui était SAUVAGE !!

Steube – un républicain de Floride – a fait exploser le coup de lune lors de la troisième manche du match annuel démocrates contre républicains … et vous pouvez voir dans les images du circuit qu’il a eu TOUT le ballon.

Steube a planté le terrain sur plusieurs rangées dans les sièges du champ gauche au Nationals Park – écrasant le baseball de plus de 330 pieds !!!

“C’était un véritable coup de circuit de la Major League”, a déclaré l’un des annonceurs du match lors de l’émission.

En fait, le swing était si impressionnant, Steube a obtenu un peu de démocrates alors qu’il contournait les bases – puis il a été assailli par ses coéquipiers républicains lorsqu’il a marché sur le marbre.

Pour sa part, Steube semblait également aimer le tater – parce que son trot de home run était long, lent et comportait un long doigt pointé vers le ciel !!

Steube est devenu le premier participant au jeu à frapper un circuit hors du parc au stade MLB de DC depuis que le concours y a été déplacé en 2008.

Et, en plus de ses exploits au marbre … le politicien de 43 ans a également lancé le match – et a ensuite joué une défense stellaire au troisième but, aidant les républicains à gagner la soirée, 13-12, pour le première fois depuis 2016.

Steube a probablement trop dans son assiette pour faire une course à The Show – mais il convient de noter que les Nats risquent de terminer à la dernière place dans l’Est de la NL cette saison et pourraient avoir besoin d’aide.

Je dis juste.