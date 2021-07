Le représentant Jackson Lee devient le 3e membre du Congrès arrêté lors d’une manifestation pour les droits de vote .

Membre du Congrès Sheila Jackson Lee est devenu le troisième membre en exercice du Congrès à être arrêté alors qu’il protestait contre les nouvelles lois électorales restrictives.

La démocrate du Texas a été arrêtée à l’extérieur du Hart Building à Washington, DC, au même endroit que sa collègue, Georgia Rep. Hank Johnson, a été arrêté la semaine dernière.

La représentante démocrate du Texas Sheila Jackson Lee (au centre) est arrêtée par un membre de la police du Capitole des États-Unis alors qu’elle participe à la désobéissance civile lors d’une manifestation devant l’immeuble de bureaux du Sénat Hart à Capitol Hill jeudi à Washington, DC (Photo par Alex Wong/.)

Dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi après-midi, Jackson Lee a partagé : « Je me suis engagé dans la désobéissance civile aujourd’hui dans l’esprit de John lewis devant le bâtiment Hart du Sénat et a été arrêté. #BonTrouble.

Dans la courte vidéo, elle dit du John Lewis Voting Rights Act que « le peuple du Texas est désespéré et en a besoin… le peuple américain est désespéré et en a besoin, et la Constitution fournit ce soutien au droit fondamental de voter ».

L’immeuble de bureaux du Sénat Hart est l’une des trois structures qui abritent les bureaux des sénateurs américains; en particulier, ce bâtiment est le lieu de travail de Sen. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Arizona Sen. Kyrsten Sinema. Les deux démocrates se sont opposés à l’utilisation d’une exclusion des règles sénatoriales sur l’obstruction systématique qui pourrait aider à l’adoption de la loi sur les droits de vote de John Lewis et de la loi pour le peuple.

L’obstruction systématique, qui a été critiquée comme une «relique de Jim Crow», nécessite 60 voix au Sénat juste pour présenter un projet de loi. Un «carveout» est un changeur de règles prévoyant que toute législation concernant les élections ou les droits de vote n’est pas soumise à la règle de l’obstruction systématique mais peut être soumise à la majorité simple. Cette exclusion particulière ferait référence à la législation sur le droit de vote, mais elle a été utilisée dans le passé pour les nominations présidentielles.

L’arrestation de Jackson Lee est particulièrement importante : elle vient de son État où plus de 50 législateurs démocrates ont fui pour éviter de voter sur un projet de loi qui restreindrait davantage le vote et aurait un impact sur les communautés largement marginalisées. Les législateurs du Texas sont à Washington, DC dans un hôtel depuis un mois. Ils ont fait pression sur les législateurs fédéraux pour qu’ils adoptent une position ferme sur les droits de vote qui pourraient l’emporter sur les projets de loi des États.

Représentant de l’Ohio Joyce Beatty a été le premier membre du Congrès à être arrêté au début du mois, suivi de peu par le représentant Johnson. Les deux arrestations ont eu lieu à l’extérieur du bâtiment Hart.

Ni Manchin ni Sinema n’ont commenté les arrestations.

Évoquant l’esprit de Lewis, l’ancien défenseur des droits civiques et politiques de Géorgie, Jackson Lee a déclaré dans sa vidéo : qui est une action pacifique de désobéissance civile est digne et plus de nous pousser tous à faire mieux et à faire plus.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !