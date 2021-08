in

Le représentant républicain de l’Indiana, Jim Banks, a accusé le comité restreint enquêtant sur les émeutes du Capitole d’avoir abusé de son pouvoir dans un communiqué publié lundi.

« La différence entre l’Amérique et l’Union soviétique était simple : en Amérique, nous ne transformons pas le pouvoir du gouvernement en opposition politique », a déclaré Banks à la Daily Caller News Foundation. « Nous avons gagné la guerre froide en nous en tenant à ce principe. Si les dirigeants soviétiques étaient là aujourd’hui, ils se réjouiraient.

La déclaration faisait suite à un rapport publié lundi par CNN selon lequel le comité restreint avait demandé aux entreprises de télécommunications de conserver les enregistrements téléphoniques de plusieurs républicains de la Chambre. Le comité n’a pas encore officiellement assigné les dossiers.

Le comité restreint a également annoncé vendredi avoir envoyé des lettres à 15 sociétés de médias sociaux leur demandant de remettre les communications internes, les données et les informations de protocole liées aux événements du Capitole. Facebook, Google, YouTube et Reddit ont indiqué qu’ils se plieraient à la demande du comité.

“Cela n’a pas de précédent dans l’histoire américaine, mais il existe de nombreux précédents dans des pays comme le Venezuela, Cuba, l’URSS et la Chine”, a déclaré Banks au DCNF.

Le comité a demandé aux sociétés de médias sociaux de remettre des documents internes et des communications sur la façon dont leurs algorithmes ont pu contribuer aux événements du Capitole, ainsi que tous les documents concernant «la désinformation, la désinformation et la malinformation concernant les élections de 2020».

Le comité restreint a également officiellement demandé mercredi à l’archiviste des États-Unis des dossiers de communication pour plus de 100 responsables de l’administration Trump, associés et membres de la famille. Suite aux demandes du comité, Banks a envoyé vendredi des lettres aux conseillers juridiques d’AT&T, Verizon, T-Mobile, Twitter et Facebook, les exhortant à ne communiquer aucune information privée.

“Ce type d’entreprise autoritaire n’a pas sa place à la Chambre des représentants et les informations que vous recherchez n’ont aucun objectif législatif imaginable”, a écrit Banks, arguant que les sociétés de médias sociaux et de télécommunications avaient “l’obligation légale de ne pas remettre les dossiers privés des individus à moins que le sujet de l’assignation consent à ce que les informations soient partagées ou la société a une ordonnance du tribunal pour remettre les dossiers.

“Le président Pelosi et le comité restreint militarisent leur pouvoir d’assignation à comparaître contre leurs propres collègues, sur la base d’aucune preuve”, a déclaré Banks au DCNF. “Nous savons comment cela se termine.”

Les banques, ainsi que le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, devaient initialement siéger au comité restreint, mais ont été exclus à la demande de la présidente Nancy Pelosi.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]