Le représentant Jim Banks affirme que les mouvements populaires sont la clé de la victoire du GOP en 2022

Un haut républicain de la Chambre a déclaré que le mouvement populaire qui a mené le GOP à la victoire lors des élections de ce mois-ci incite les républicains du Congrès à concevoir un programme axé sur les parents comme pièce maîtresse de sa plate-forme lors des élections de 2022.

Le représentant Jim Banks, qui dirige les discussions politiques en tant que président du comité d’étude républicain, a déclaré à Just the News qu’il pensait que les républicains auraient un programme politique semblable à un contrat pour l’Amérique pour l’année prochaine, un peu comme celui que Newt Gingrich a utilisé en 1994 pour balayer le GOP au pouvoir.

« Il y a beaucoup de leçons à tirer des élections, non seulement en Virginie, mais aussi dans le New Jersey, il y a quelques semaines », a déclaré le législateur de l’Indiana dans une interview diffusée jeudi dans le cadre d’une émission spéciale de Just the News TV sur Real. Réseau Voice de l’Amérique. « La plus grande leçon que je pense que nous ayons apprise est que si les républicains sont le parti des parents, nous serons le parti gagnant en 2022. »

Banks et d’autres invités qui ont participé à l’émission spéciale Sentinels: Inside a Grassroots Movement ont déclaré que l’énergie populaire générée par les parents dérangeait que la théorie critique de la race et d’autres idéologies se soient accélérées dans les programmes scolaires locaux est sur le point de se traduire par des opportunités électorales majeures pour les conservateurs l’année prochaine.

Après la victoire de Glenn Youngkin aux élections au poste de gouverneur de Virginie, les républicains de tout le pays recherchent d’autres moyens de mobiliser la base conservatrice avant les élections de mi-mandat de 2022.

« Nous devons rester concentrés sur les moyens de déraciner les idéologies anti-américaines de type théorie critique de la race qui sont poussées par les démocrates, dans nos institutions, comme l’armée, l’enseignement supérieur et dans nos écoles maternelles à 12 », a déclaré Banks.

« Quand Terry McAuliffe a dit dans le débat, je veux dire, le moment qui a bouleversé cette élection de manière si importante, que les parents n’ont pas leur place dans les écoles, et où la plupart des Américains croient massivement, massivement que les parents devraient être au centre des décisions sur ce qui est enseigné dans nos écoles », a-t-il déclaré. « C’est le gros point à retenir sur lequel nous devons rester concentrés lorsque nous reprendrons la majorité en 2022 », a-t-il ajouté, faisant référence au débat en Virginie entre Youngkin et McAuliffe.

Youngkin a remporté l’élection au poste de gouverneur de Virginie par 51 %, recueillant près de 64 000 voix de plus que McAuliffe.

Les banques ont également discuté d’autres politiques sur lesquelles les républicains devraient se concentrer afin de reprendre le contrôle du Congrès, comme l’inflation.

« L’inflation est en hausse et l’inflation est une taxe cachée sur les travailleurs », a déclaré Banks. «Je l’entends partout où je vais dans mon district, partout où je voyage à travers le pays, l’inflation est réelle et les gens le ressentent. Je pense que c’est en grande partie le problème qui a poussé la faveur de Joe Biden dans les tubes d’une manière aussi drastique.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût des services et des biens a augmenté de 5,4% alors que les États-Unis se dirigent vers la saison des achats des Fêtes.

Alors que les démocrates se rapprochent de l’adoption du programme de dépenses sociales de Biden, Banks fait valoir que son adoption ne fera que faire plus de mal que de bien.

«Un bon exemple est que les démocrates veulent exiger des diplômes universitaires pour les personnes qui travaillent dans les garderies et ils veulent également retirer les subventions aux garderies confessionnelles. Il y a donc de fortes chances que la garderie où vous déposez vos enfants le matin ferme à cause des mandats qui découlent de ce projet de loi », a déclaré Banks en discutant des différents aspects du projet de loi.

« Ce projet de loi de dépenses socialiste va changer l’Amérique du jour au lendemain s’il est adopté. C’est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l’arrêter.

« En résumé, quel genre d’Amérique voulons-nous préserver et transmettre à nos enfants ? Ou voulons-nous faire de l’Amérique un pays socialiste et le ruiner du jour au lendemain en adoptant des projets de loi comme celui-ci ? »