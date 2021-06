Le représentant Jim Banks fait passer l’amiral à travers des charbons ardents pour une théorie critique de la race – RedState ⋆ .

Lors d’une audience à la Chambre mardi, le représentant Jim Banks (IN) a mené un interrogatoire cinglant du chef des opérations navales, l’amiral Michael Gilday, sur la théorie critique de la race dans l’armée. Le législateur a parsemé Gilday de sa suggestion selon laquelle « chaque marin » devrait lire « Comment être un antiraciste » de l’activiste Ibram X. Kendi.

Le représentant a noté que la Marine, avec le reste des forces armées, avait observé une journée de retrait pour identifier les moyens de lutter contre les idéologies extrémistes dans ses rangs. Banks a noté que Gilday a indiqué que « nous ne tolérerons pas les idéologies extrémistes qui vont à l’encontre de notre serment à la Constitution ».

Banks a ensuite expliqué pourquoi il pensait que Kendi avait exprimé des opinions extrémistes dans le passé. « À mon avis, Kendi a épousé des croyances extrémistes qui violent clairement le serment que j’ai prêté à la Constitution lorsque j’ai servi dans la Marine. Ibram Kendi, en passant, a qualifié Amy Coney Barrett de “colonisatrice blanche” et l’a critiquée pour avoir “expulsé les parents biologiques de ces enfants” parce qu’elle a adopté deux enfants d’Haïti », a souligné le législateur.

Il a ensuite demandé : « Oui ou non, Amiral : Considérez-vous personnellement l’opposition à l’adoption interraciale comme une croyance extrémiste ? »

Gilday a répondu : « Monsieur, quand j’ai dit de corriger le dossier… vous m’avez paraphrasé. J’ai dit que je ne soutenais pas tout ce que Kendi a dit dans son livre.

Banks a répété sa question, mais son microphone a mal fonctionné et la réponse de Gilday n’a pas pu être entendue.

Le législateur a noté que Kendi soutient dans son livre que le capitalisme est intrinsèquement raciste et que l’objectif de l’activiste est d’effacer le racisme. « Alors oui ou non : Considérez-vous personnellement que plaider pour la destruction du capitalisme américain est extrémiste ? » Les banques ont demandé.

Gilday a commencé à répondre : « Voici ce que je sais, membre du Congrès. Il y a du racisme dans la marine américaine. J’ai une obligation -“

Banks intervint : « C’est une question par oui ou par non, amiral. Amiral, vous avez recommandé à tous les marins de la marine américaine de lire ce livre. C’est une question par oui ou par non.

Gilday a répondu : « Je n’oblige personne à lire le livre. C’est sur une liste de lecture recommandée.

Le représentant a souligné que pendant que Kendi était à l’université, il a écrit que les Blancs sont une race différente d’humains et qu’ils ont créé le virus du SIDA. Il a demandé si Gilday croyait que cela constituait une croyance extrémiste.

L’amiral a répondu en disant qu’il “devrait comprendre le contexte dans lequel les déclarations ont été faites”.

Il a continué:

Je ne vais pas m’asseoir ici et défendre des citations triées sur le volet dans le livre de quelqu’un. Je ne vais pas faire ça. C’est un problème plus important que le livre de quelqu’un. Ce dont il s’agit vraiment, c’est d’essayer de peindre l’armée des États-Unis, et dans ce cas, la marine américaine est faible, au réveil, et nous avons eu des marins qui ont passé 341 jours en mer l’année dernière avec des visites portuaires minimales, la plus longue les déploiements que nous avons eus depuis la Seconde Guerre mondiale; nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts…