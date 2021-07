Le représentant Jim Clyburn dit que Biden devrait approuver l’obstruction systématique à la hache ⋆ 10z viral

in

Fouet de la majorité de la maison Jim Clyburn (D-SC) pense le président Joe Biden « devrait approuver » l’élimination de l’obstruction systématique du Sénat.

Dans une interview avec Politico, Clyburn a déclaré que le président pourrait « décrocher le téléphone et dire [Sen.] Joe Manchin, ‘Hé, nous devrions faire une distinction.’ ” Il a ajouté: “Je me fiche qu’il le fasse dans un microphone ou au téléphone – faites-le simplement.”

Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale, s’est fermement opposé à la suppression de l’obstruction systématique. En annonçant qu’il voterait contre le For the People Act début juin, un projet de loi de grande envergure sur le droit de vote, Manchin a déclaré que certains démocrates avaient “tenté de diaboliser l’obstruction systématique et d’ignorer commodément à quel point il était essentiel pour protéger les droits des démocrates dans le passé . “

Clyburn a déclaré à Politico qu’il avait rencontré Manchin à peu près au moment où le sénateur rédigeait des modifications à un projet de loi sur la réforme électorale, le John Lewis Voting Rights Advancement Act. Clyburn lui aurait dit : « Je ne vous demande pas d’éliminer l’obstruction systématique. … Mais ce que je vous dis, c’est que personne ne devrait avoir le droit de faire obstruction à mes droits constitutionnels.

L’obstruction systématique est souvent considérée par les progressistes comme un obstacle majeur à la promotion du programme de Biden, car les règles actuelles ont permis aux républicains de bloquer plusieurs projets de loi partisans.

Biden, cependant, s’est arrêté avant d’appeler à l’élimination de l’obstruction systématique. Il a précédemment déclaré son soutien à l’obstruction à la parole, qui obligerait les législateurs à rester physiquement sur le sol, mais n’a pas indiqué qu’il soutiendrait la suppression du seuil de 60 voix requis après qu’un sénateur ait cessé de parler.

Manchin a déclaré à NBC en mars qu’il serait également en faveur d’un flibustier parlant.

“Si vous voulez rendre les choses un peu plus douloureuses, faites-les se tenir là et parler”, a-t-il déclaré. “Je suis prêt à regarder de toutes les manières possibles.”

Clyburn pense que si les deux projets de loi sur le droit de vote n’atteignent pas bientôt le bureau de Biden, “les démocrates peuvent dire au revoir à la majorité”.

