Le représentant Jones qualifie les arguments du GOP contre l’État de DC de “ poubelle raciste ” ⋆ .

Membre du Congrès de première année Mondaire Jones n’a pas mâché ses mots jeudi en s’adressant aux républicains sur leur opposition au statut d’État de DC à la Chambre.

Rep. Mondaire Jones (DN.Y.) à l’étage de la Chambre. (Photo: C-SPAN)

Juste avant que les démocrates ne votent pour passer HR 51, un projet de loi qui, s’il était adopté au Sénat américain, ferait de Washington le 51e État du pays, Jones (DN.Y.) avait des mots forts pour les arguments du GOP quant à la raison pour laquelle DC (qui compte une pluralité de résidents noirs et bruns) ne devrait pas devenir un État américain.

«J’en ai assez de l’insinuation raciste de mes collègues selon laquelle les gens de DC sont incapables ou même indignes de notre démocratie», a déclaré Jones. «Un républicain du Sénat a déclaré que DC ne serait pas un« État ouvrier bien équilibré ». Je n’avais aucune idée qu’il y avait autant de syllabes dans le mot blanc.

Les démocrates ont fait valoir que l’octroi du statut d’État au district était une question de moralité et de mettre fin à «l’imposition sans représentation» pour les plus de 700 000 résidents de DC. Alors que les Washingtoniens du district peuvent voter à l’élection présidentielle, ils ne sont pas représentés au Sénat américain et n’ont qu’un membre non votant du Congrès depuis longtemps Del. Eleanor Holmes Norton.

La représentante américaine Eleanor Holmes Norton (D-DC) prend la parole devant la gare Union le 31 mars 2021 à Washington, DC. (Photo par Tasos Katopodis / . pour Green New Deal Network)

Si Washington devenait un État, il aurait une représentation à plein droit au Congrès, y compris au moins un représentant américain et deux sièges au Sénat américain, ce qui porterait le nombre total de sénateurs américains à 102.

Les républicains ont rejeté HR 51 comme une prise de pouvoir par les démocrates, soulignant le fait que Washington, DC vote à une écrasante majorité démocrate. Mais Jones, une voix progressiste montante au sein du Parti démocrate, a déclaré que les arguments du GOP contre le projet de loi étaient des «déchets racistes».

“Un de mes collègues républicains à la Chambre a dit que DC ne devrait pas être un État parce que le district n’a pas de décharge.”

Il a poursuivi: «Mon Dieu, avec toutes les ordures racistes que mes collègues ont apportées à ce débat, je peux voir pourquoi ils s’inquiètent d’avoir un endroit pour le mettre.»

REGARDER: Le membre du Congrès @MondaireJones vient de dire la vérité au pouvoir à la Chambre sur les raisons pour lesquelles certains législateurs s’opposent à #DCStatehood. Les républicains l’ont forcé à retirer ses paroles, mais la vérité demeure: la race est un facteur critique dans le déni à long terme des droits des résidents de DC. Suffisant. pic.twitter.com/bTJX3VyBSp – The Leadership Conference (@civilrightsorg) 22 avril 2021

Les remarques de Jones à la Chambre ont provoqué une éruption immédiate de l’autre côté de l’allée et des appels des républicains à retirer sa déclaration du dossier, ce à quoi Jones s’est finalement obligé avant de terminer son discours.

«La vérité est qu’il n’y a pas d’argument de bonne foi pour priver plus de 700 000 personnes, dont la plupart sont des personnes de couleur. Ces objections désespérées concernent la peur », a-t-il dit,« la peur qu’à Washington, leur politique suprémaciste blanche ne jouera plus, la peur que la politique suprémaciste blanche assez tôt ne fonctionnera nulle part en Amérique. Craignez que s’ils ne débarrassent pas notre démocratie, ils ne gagneront pas. Aujourd’hui, les démocrates défendent une démocratie multiraciale pour démocratiser les 51 États de ce pays. »

HR 51 a finalement été adopté à la Chambre 216-208, mais il fait face à une bataille difficile au Sénat. Même si les 50 sénateurs démocrates, les démocrates auraient besoin d’au moins 10 sénateurs républicains pour soutenir la législation. Les républicains, cependant, bloqueraient probablement la législation sur l’État en utilisant l’obstruction systématique, une procédure au Sénat utilisée pour retarder ou empêcher un vote sur un projet de loi.

Mondaire Jones, 33 ans, est entré dans l’histoire en janvier lorsqu’il a été assermenté en tant que premier homme noir ouvertement gay du pays à siéger au Congrès des États-Unis, avec un autre membre du Congrès de New York. Ritchie Torres. Jusqu’à présent, il a été un membre virulent de l’aile gauche du parti qui préconisait d’élargir la Cour suprême, d’éliminer à 50 000 $ de prêts étudiants pour les emprunteurs américains et d’abolir l’obstruction systématique.

