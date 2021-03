Le représentant Jordan envoie des lettres au DOJ et au DHS au sujet de la protection des biens fédéraux / personnels contre les «  anarchistes  » ⋆ .

Le représentant du GOP de l’Ohio, Jim Jordan, a envoyé une lettre lundi au procureur général Merrick Garland demandant de savoir si l’administration Biden protégera jamais les biens et le personnel fédéraux de ce qu’il appelle «les anarchistes et les extrémistes violents de gauche» à Portland, Oregon.

«Les anarchistes et les extrémistes violents de gauche continuent de vandaliser et de détruire les propriétés fédérales à Portland, dans l’Oregon», a déclaré Jordan dans la lettre obtenue par Just The News. «Nous écrivons pour demander des informations sur les efforts actuels du Département de la sécurité intérieure (DHS) pour protéger le personnel fédéral et les biens fédéraux à Portland.»

La Jordanie a déclaré la même lettre, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

La Jordanie fait référence aux manifestations et émeutes presque continues qui ont endommagé et détruit des biens dans la ville depuis la mort de George Floyd en mai 2020.

«Depuis l’été dernier, plusieurs palais de justice fédéraux et propriétés du gouvernement à Portland ont été endommagés ou vandalisés», a également écrit Jordan. «Bien que les réparations de ces propriétés fédérales soient en cours, le coût actuel des réparations a atteint au moins 2,3 millions de dollars.»

La Jordanie demande à Garland et Mayorkas d’expliquer quelles mesures le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure, respectivement, prennent et leur a donné jusqu’au 12 avril pour répondre.

