Le représentant Khanna dit que Biden a déclaré que l’accord de réconciliation avec Dems était un must avant la conférence de Glasgow: « J’en ai besoin »

Le représentant Ro Khanna, D-Calif., a déclaré à « Fox News Sunday » que le président Biden ne serait pas heureux si le Congrès ne pouvait adopter qu’un projet de loi sur les infrastructures sans un accord sur un ensemble de dépenses plus important avant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse.

Le député progressiste était convaincu qu’un accord sera conclu dans un proche avenir, alors que les législateurs continuent de négocier les termes du projet de loi sur la réconciliation qui était initialement évalué à 3 500 milliards de dollars.

« Le président nous a regardés dans les yeux et a dit : ‘J’ai besoin de ça avant de représenter les États-Unis à Glasgow' », se souvient Khanna. « Le prestige américain est en jeu. De nombreux membres le comprennent, nous travaillons très dur pour conclure un accord. Je comprends que nous sommes proches et je suis convaincu que nous allons y arriver. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voterait pour le projet de loi bipartite sur les infrastructures sans le projet de loi de réconciliation, Khanna a répondu qu’il ne le ferait pas et que ce ne serait pas suffisant pour Biden non plus.

« Non, et le président ne veut pas de ça. Le président a besoin de l’accord de réconciliation pour aller à Glasgow », a-t-il déclaré. « C’est ce qui va faire face au changement climatique, c’est ce qui va atteindre ses objectifs de réduction de 50% d’ici 2030. Je suis convaincu que nous aurons un accord, je suis convaincu que le président pourra donner sa parole à la Chambre caucus qu’il a cet accord, et cela faciliterait alors le vote sur le projet de loi sur les infrastructures. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré dimanche matin à « State of the Union » de CNN qu’un accord pourrait ne pas être en place d’ici là, mais qu’un « cadre » pour un pourrait être en place. Khanna a déclaré que « les détails comptent » mais « si le président donne ses mots et a un engagement clair, ce sera suffisant ».

Une question connexe dont Khanna a discuté dimanche était de savoir comment le Congrès paiera pour les points à l’ordre du jour. Une possibilité qui a été lancée comme alternative aux augmentations des taux d’imposition sur les sociétés et les particuliers à revenu élevé est un impôt sur la fortune des milliardaires. Khanna a déclaré que cela « avait du sens » car les milliardaires peuvent se le permettre, mais ce ne serait pas suffisant.

Si l’impôt des milliardaires était associé à un impôt minimum sur les sociétés qui empêcherait des entreprises comme Amazon de ne payer aucun impôt sur le revenu comme elles l’ont fait en 2018, il a déclaré : « Je voterais pour cela ».

Khanna a déclaré qu’il préférait simplement augmenter le taux d’imposition des sociétés, mais a reconnu que « nous devons conclure un accord ».

Deux modérés, Sens. Joe Manchin, DW.Va., et Kyrsten Sinema, D-Ariz., ont rendu difficile pour les progressistes de faire ce qu’ils voulaient. Malgré son désaccord avec les deux, Khanna avait des attitudes très différentes envers les deux sénateurs.

« Sen. Manchin a été un tireur droit. Vous savez exactement où il en est », a déclaré Khanna. Quant à Sinema, cependant, Khanna a exprimé sa frustration car elle n’explique pas le raisonnement derrière ses positions.

« Elle ne sait pas ce qu’elle croit », a-t-il déclaré.