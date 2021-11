Le représentant Louie Gohmert lance une offre pour le procureur général du Texas

Le représentant Louie Gohmert (R-Texas) a annoncé lundi qu’il était candidat au poste de procureur général du Texas.

« Texas, je me présente officiellement pour être votre prochain procureur général et je ferai respecter l’état de droit », a tweeté Gohmert lundi soir.

Le membre du Congrès du Texas a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il ne se présenterait que s’il recevait 1 million de dollars de contributions à la campagne d’ici le 19 novembre, a rapporté The Hill.

Il a confirmé que l’objectif financier avait été atteint dans sa vidéo d’annonce de campagne publiée lundi.

« J’aurai ce dont j’ai besoin pour lancer cette campagne. J’en aurai besoin de plus, bien sûr, mais cela nous permettra de démarrer correctement », a déclaré Gohmert.

Il a noté que l’intégrité électorale sera sa priorité avant de critiquer l’actuel procureur général du Texas, Ken Paxton, pour n’avoir prétendument pas travaillé dur jusqu’à ce que « tant de ses membres les plus honorables et les plus haut placés du bureau du procureur général se soient plaints de conduite criminelle ».

Gohmert a également déclaré qu’il ne tolérerait pas les « mandats inconstitutionnels » et que « l’invasion à travers notre frontière sud doit cesser ».

Plus tôt ce mois-ci, Gohmert a mentionné qu’il envisageait de se présenter au bureau du procureur général, selon The Hill.

« Je suis prêt à me présenter et à être le procureur général le plus dévoué que le Texas ait jamais eu, mais voici le problème : je n’ai pas d’argent pour organiser une telle course, et nous sommes à environ 3 mois et demi de cette élection », a-t-il déclaré à l’heure lors d’une conférence de presse.

