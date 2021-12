Le représentant Madison Cawthorn annonce le divorce de sa femme de seulement huit mois

Madison Cawthorn peut-elle faire quelque chose de bien ? Il ne peut pas garder une épouse pendant un an ?

Nous avons compris. Tous les mariages ne peuvent pas être sauvés, c’est 100% compris. De manière générale, cependant, un mariage de 8 mois, dont Madison a annoncé la fin aujourd’hui, signifie l’une des deux choses suivantes, quelqu’un ou les deux ont sauté BEAUCOUP trop vite, ou quelque chose de très grave s’est produit juste après le mariage. BEAUCOUP mal. Avec Madison, cela ressemble bien à ce dernier. Voyons si nous pouvons trouver un indice sur ce qui pourrait se passer : De The Daily Beast :

« Lorsque ma femme Cristina et moi étions fiancés, je n’étais pas membre du Congrès… Notre victoire était sans précédent, mais du jour au lendemain nos vies ont changé », a déclaré le membre du Congrès dans un communiqué mercredi. « Ce changement a été à la fois mouvementé et difficile, ce n’est ni le rythme ni le style de vie que nous avions prévu. » Bien qu’ils aient accepté de « se battre » pour leur mariage, a poursuivi Cawthorn, le couple « s’est rendu compte que… nous avions des différences irréconciliables entre nous ».

Cristina Cawthorn a déclaré qu’elle et son mari avaient eu « un voyage incroyable ensemble », mais a déploré un changement « épuisant » aux yeux du public. « Je ne veux tout simplement pas être mariée à quelqu’un qui change le monde », a-t-elle déclaré.

Cristina, chérie, ça va. En fait, vous êtes un peu décalé (bien que nous comprenions). En fait, nous voulons tous être mariés à quelqu’un qui change le monde, mais la façon dont ils le changent est important, n’est-ce pas ? Après tout, c’est votre futur ex-mari qui a qualifié les femmes de « vaisseaux humains » pour les bébés. Il a été, en un mot, fou et est devenu une gêne pour tous sauf une frange de 5%. Correct?

Il est normal que tout le monde veuille épouser une personne occupée à changer le monde. Mais nous sommes tous solidaires avec vous pour que le changement soit mieux pour le mieux. Du moins, si nous lisons bien…

C’est soit ça, soit l’agresseur sexuel bien connu essayait de frapper tous les stagiaires du bureau, peut-être les deux.

Mais, Cristina, c’est une bonne journée pour toi. Vous êtes jeune et avez le reste de votre vie devant vous avec plein de rêves à réaliser. Nous ne sommes pas sûrs que Madison puisse en dire autant de sa trajectoire.

